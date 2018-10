"Dispozitiile legii acum sunt destul de clare, este vorba de cum te raportezi la o procedura vadit abuziva care, formal, indeplineste conditiile legale pentru ca ministrul Justitiei are acest atribut, dar, vedeti, scopul in care si le exercita este unul exact contrar celui in care a fost construita legea. Legea ii confera acest atribut pentru a imbunatati activitatea Ministerului Public, nu pentru a decapita si pentru a bloca activitatea si desfasurarea unor anchete in curs, cum este ancheta fata de evenimentele din 10 august. Vazand acest abuz de drept, presedintele, formal, are obligatia sa dea curs acestei solicitari, pe de alta parte, vazand abuzul de drept, este o alegere personala a domniei sale daca nu ii va da curs. In orice caz, cred ca presedintele ar trebui sa se alinieze cumva avizului CSM, care este potrivit Constitutiei garantul independentei justitiei. Avand in spate acest aviz, cred ca poate lua orice decizie cu constiinta impacata", a precizat Stelian Ion, la Parlament.

Presedintele USR Dan Barna a aratat, la randul sau, ca solicitarea de revocare din functie a procurorului general reprezinta "atacul final" pentru destructurarea justitiei.

"Nu putem decat sa constatam ca, in ciuda recomandarilor Comisiei de la Venetia, in ciuda recomandarilor Comisiei Europene, Departamentului de Stat, in ciuda unui an si jumatate de proteste ale societatii civile din Romania, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu continua, prin instrumentul numit Tudorel Toader, sa destructureze justitia. Este atacul final. Practic, Tudorel Toader si-a salvat poate remanierea, demarand procesul de eliminare si a ultimului procuror care statea in calea structurii de stat infractional pe care Liviu Dragnea se chinuie sa o construiasca. Unul dintre reprosurile aduse domnului Lazar este acela ca ar fi criticat functionari de rang inalt si normalitatea pe care o vede Tudorel Toader, aceea conform careia parlamentarii si PSD pot sa critice procurorii, dar procurorul-sef nu are dreptul sa isi apere colegii, este o normalitate pe care nu o putem tolera", a afirmat Dan Barna.

Stelian Ion: Practic toate institutiile functionale ale puterii statului sunt eliminate

El a spus ca raportul MCV va aseza Romania ca "fruntasa cozii in ceea ce inseamna statul de drept in UE".

"In momentul de fata vedem ca Avocatul Poporului a fost cumparat cu o pensie speciala si trimis in concediu, doamna Kovesi a fost eliminata de la DNA, acum se incearca si eliminarea domnului Lazar. Practic toate institutiile functionale ale puterii statului sunt eliminate si adaugate la brelocul domnului Liviu Dragnea. Sunt convins ca raportul MCV va aseza Romania ca fruntasa cozii in ceea ce inseamna statul de drept in UE", a adaugat Barna.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri ca declanseaza procedura de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar.

Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa discute pe 13 noiembrie solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de avizare a revocarii din functie a procurorului general Augustin Lazar. Avizul motivat va fi inaintat Ministerului Justitiei la data de 21 noiembrie, a precizat CSM.

Potrivit legii, ministrul Justitiei poate cere revocarea din functie a sefului Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia pentru procurori a CSM da un aviz consultativ, iar decizia o ia seful statului.