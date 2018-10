"Armata Romaniei a fost si ramane in sprijinul romanilor. Iar acest lucru l-am vazut inclusiv in cadrul recentului exercitiu - SEISM 2018 - unde militarii romani au colaborat eficient cu angajatii Ministerului Afacerilor Interne, demonstrand ca, in cazul unui dezastru, ne putem baza pe cooperarea dintre institutiile statului.

La multi ani si Respect Armatei Romane!

P.S.: Un gand bun si succes doresc sa le transmit si militarilor care participa la Jocurile Invictus de la Sydney, modele de ambitie, curaj si patriotism, asa cum sunt de altfel toti cei care lupta pentru Romania!", a scris Carmen Dan pe Facebook.