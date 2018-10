"25 octombrie are o semnificatie importanta in istoria poporului roman, este ziua in care ii onoram pe militarii romani, cei care si-au dedicat viata pentru apararea valorilor, integritatii si identitatii nationale.

Anul acesta marcam un secol de existenta a Romaniei moderne, fapt care nu ar fi fost posibil fara sacrificiul, curajul, dragostea de tara si profesionalismul militarilor romani care s-au luptat si s-au jertfit pe campul de lupta pentru suveranitatea, independenta si unitatea statului roman.

Cei care au purtat si poarta haina militara sunt adevarate exemple pentru intreaga societate, iar participarea militarilor romani la misiuni in afara granitelor, sub egida ONU, NATO sau a Uniunii Europene, contribuie esential la prestigiul Romaniei in lume.

Cadrele militare demonstreaza zilnic ca Romania este un stat puternic care isi indeplineste angajamentele de securitate in regiune si un partener de incredere pentru aliatii nostri.

Felicitari tuturor celor care astazi reprezinta Armata Romaniei, isi fac datoria cu profesionalism si daruire si ne reprezinta cu demnitate si onoare in teatrele de operatii!

La multi ani, rezervisti si veterani de razboi!

La multi ani, militari ai Armatei Romaniei!", a scris Liviu Dragnea pe pagina sa de Facebook.