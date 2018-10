In orice proiect de design primeaza eleganta si functionalitatea, iar piatra decorativa indeplineste cu succes cerintele designerilor si arhitectilor. Daca iti doresti sa aduci un plus de stil, unicitate si creativitate la tine acasa, ia in considerare piatra decorativa pentru oricare dintre incaperile locuintei, in special baie sau bucatarie.

Mai jos iti sunt prezentate 5 idei pentru a folosi cu succes piatra decorativa.

1. Perete placat cu piatra naturala in dormitor

Piatra decorativa placata pe peretele din dormitor creeaza un spatiu expresiv, cu personalitate, o atmosfera relaxanta. Optiunile variate de modele din care poti alege, iti vor permite sa creezi un aspect uimitor, plin de farmec si culoare naturala.

Un perete din piatra denota o ambianta relaxanta, perfecta pentru odihna in urma unei zile agitate.

Indiferent de stilul abordat in incapere, piatra decorativa are diferite texturi si culori, poti alege maro, verde, bej sau sa imbini diferite nuante si materiale.



Foto: piatraonline.ro

2. Mix de piatra decorativa in bucatarie

Probabil iti sunt cunoscute blaturile din granit , insa ele nu reprezinta singura optiune de a insera piatra in bucatarie . In zona de lucru, intre blat si mobilier, placheaza peretele cu piatra decorativa si vei optine o zona de atractie.



Foto: piatraonline.ro

Fie ca este vorba de o bucatarie rustica sau moderna, piatra naturala stie sa se adapteze oricarui stil. In plus, ai libertatea de a te juca cu diferite tipuri de piatra, asadar variate texturi pentru a crea un aspect unic in bucatarie.

3. Propria baie asemeni unui SPA

4. O noua categorie de arta

5. Mai aproape de natura

O baie fermecatoare, pretioasa, in acelasi timp luxoasa, unde sa te simti cu adevarat rasfatat, este cea decorata cu marmura.Poti opta pentru bine cunoscuta marmura alba sau pentru tonuri de capuccino, fildes ori auriu.Indiferent ca baia ta este clasica sau moderna, rustica sau eleganta, marmura va arata grozav. Daca ai accente de lemn in completare, finisajul marmurei este indicat sa fie antichizat (aspectul uzat), iar daca sunt prezente corpurile cromate, finisajul este recomandat sa fie lustruit.Designerii folosesc piatra naturala pentru a crea interioare dintre cele mai deosebite si exotice. Unii proprietari se bucura de instalarea placilor de piatra decorativa pentru peretii interiori ca de o opera de arta. Cu o iluminare adecvata, care sa puna in evidenta frumusetea pietrei naturale, efectul este unul cu adevarat de impact.Marmura, granitul, travertinul, ardezia, mozaicul, in diferite nuante, texturi, te vor fascina si vor face mult mai usoara misiunea de decorare a casei tale.Clientii pretentiosi sunt foarte usor de satisfacut cu solutiile de amenajare date de piatra decorativa.Tendintele de decorare vor pune tot mai mult accentul pe materialele naturale pentru designul interior.Piatra este un material natural folosit din timpuri stravechi si are avantajul de a fi atemporal, nu se demodeaza.

Acasa este locul unde te simti bine, unde te incarci cu energie pozitiva, te relaxezi. Includerea pietrei decorative in designul casei poate provoca emotii pe care le experimentezi atunci cand te afli inconjurat de natura, precum calmitate, deconectare de grijile cotidiene.

Pune intrebari specialistilor despre piatra decorativa, afla cat mai multe despre cum o poti integra in interiorul casei tale, studiaza mostrele si lasa-te purtat de creativitate.