Indiferent daca locuiesti intr-un spatiu prea mic, ai animale de companie, o familie numeroasa sau esti in mijlocul renovarilor, stii cat de greu este sa mentii curatenia in casa. Cum probabil nu ai o zi intreaga la dispozitie pentru a face curatenie luna, ai nevoie de solutii rapide si eficiente pentru a-ti intretine locuinta.

De aceea, in functie de factorul care iti perturba ordinea si curatenia in casa, ai cateva solutii la dispozitie pentru prevenirea sau rezolvarea rapida a problemelor. Astfel, cu cateva trucuri, sarcinile de curatare a casei vor fi mai usoare si iti vor lua mai putin timp. Daca te afli intr-una dintre situatiile de mai jos, uite ce solutii ai la indemana pentru a te bucura de o casa curata:

1. Daca ai un animal de companie

Chiar daca sunt adorabili, cainii si pisicile isi lasa amprenta asupra casei tale. Parul, petele si mirosul neplacut sunt doar cateva din problemele cu care te confrunti cand ai un animal de companie. Primul pas pentru ca acestia sa aiba un impact mai mic asupra curateniei din casa consta in ingrijirea lor corespunzatoare. De aceea, e recomandat sa ii speli mai des, pentru a scapa de parul in exces si murdaria din blana si sa ii perii in fiecare zi.

Pentru a evita petele, aseaza la intrarea in casa un pres si paturi in locurile preferate ale animalutului tau. De asemenea, pregateste o solutie de curatat pe care sa o ai la indemana in cazuri de urgenta. Cu siguranta, daca ai un caine sau o pisica, parul este cel mai mare inamic al casei tale, de aceea trebuie sa stii cum sa scapi de parul de animale din casa (blog).

2. Daca ai o familie numeroasa

Daca ai multi copii, stii cat de greu este sa mentii casa curata si ordonata. Prima solutie este sa implici toti membrii familiei in curatenia casei, fiecare avand propriile atributii: stersul prafului, spalatul vaselor, organizarea camerei proprii. Insa, daca ai copiii prea mici, aceasta nu este o solutie potrivita. Mom of 6 recomanda ca in fiecare seara sa aloci cel mult 15 minute in care ordonezi casa: arunca hartiile care nu mai sunt necesare, pune jucariile copiilor la loc, pune hainele in dulap si asa mai departe.

De asemenea, formeaza-ti un program zilnic de curatenie care sa se potriveasca cu stilul tau de viata. De exemplu: luni pui rufele la spalat si mergi la cumparaturi, marti cureti baile, miercuri dai cu aspiratorul. Astfel, vei dedica putin timp in fiecare zi curateniei, in loc sa fii coplesita un intreg weekend.

3. Daca esti în mijlocul renovarilor

Daca tocmai schimbi detalii ale locuintei tale, stii cat de mult afecteaza renovarile intreaga casa. Este praf peste tot, iar lucrurile din camera in curs de renovare sunt imprastiate prin casa. In loc sa te lasi coplesita, trebuie sa tii problema din scurt. Mai ales ca tot praful si murdaria din camera renovata iti afecteaza calitatea aerului respirat.

De aceea, trebuie sa stergi praful in fiecare zi, cu mare grija pe toate suprafetele, folosind o laveta din microfibra si o solutie de curatat mobila. De asemenea, aspira si spala pe jos in fiecare zi, pentru a evita poluarea aerului si murdaria. Daca vrei sa lucrezi eficient, opteaza pentru un aspirator vertical fara fir cu mop integrat. Astfel, cablul nu te va deranja prin casa, trebuind sa il scoti si sa il bagi in priza pentru fiecare camera si vei aspira si spala in acelasi timp.

4. Daca ai putin spatiu

Daca ai putin spatiu, stii cat de rapid poate deveni dezorganizat. De aceea, primul pas pentru un spatiu curat si bine ordonat, este sa scapi de lucrurile de care nu ai nevoie si sa nu mai cumperi altele care nu iti sunt necesare. Un alt sfat oferit de apartment therapy este sa cureti cinci minute pe zi: spala vasele sau pune lucrurile la loc si stabileste o zi pe saptamana pentru curatenie generala.