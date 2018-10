Se pare ca fetita a ramas in grija fratilor mai mari, mama plecand la soacra, cu care se invecina, in timp ce tatal era la munca. Intr-un moment de neatentie, ea a iesit din casa mergand de-a busilea si a ajuns in curte, acolo unde se afla un porc. Animalul a muscat-o de cap, maini si picioare, insa ranile cele mai grave erau in zona urechilor, care au fost mancate in totalitate.

Fetita a fost internata la Spitalul de Copii "Sfanta Maria".

"Este internata in Chirurgie Plastica, are plagi multiple, facute de porc si in acest moment va intra in blocul operator pentru inteventie cirurgicala, pentru evaluare si initierea terapiei. A ramas fara urechiuse, pavilioanele a fost mancate in totalitate. Mai are si alte plagi. In acest moment viata nu ii este pusa in pericol", a declarat Tamara Rosu Solange, purtator de cuvant al Spitalului de Copii din Iasi, potrivit Adevarul.ro.