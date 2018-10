Opteaza, asadar, pentru cariere care sa le permita sa-si traiasca viata asa cum isi doresc. Astfel, ei reusesc sa-si practice de mai multe ori pe saptamana hobby-urile – 31% (fotografie, pescuit, activitati hand-made etc) ori sa se plimbe fie in parc, fie in natura – 52%.

Echilibru intre viata personala si cea profesionala

„Spre deosebire de alte generatii, Milenialii sunt foarte apropiati de familia lor. Ca tineri adulti, ei continua sa le ceara sfaturi parintilor, fie ca este vorba despre probleme personale sau care tin de cariera. Aproape jumatate dintre ei (45%) isi viziteaza familia si prietenii chiar si de cateva ori pe saptamana”, afirma Lacramioara Loghin, Managing Director EXACT Business Solutions.

Milenialii se intorc la activitati ce tin de gospodarie

Adepti ai principiului „lucrez cat este nevoie / pana imi finalizez task-urile”, 5 din 10 Mileniali reusesc sa faca sport de cateva ori pe saptamana, iar 4 din 10 alearga sau se plimba impreuna cu animalul de companie.Pentru Mileniali, timp liber mai inseamna: citit de cateva ori pe saptamana (48%), jucat la calculator sau consola (47%) ori mers in baruri, cafenele, restaurante (32%). Shoppingul (obiecte vestimentare, produse cosmetice, gadget-uri etc) reprezinta o alta modalitate de petrecere a timpului liber pentru 5 din 10 Mileniali.De o atentie deosebita se bucura si cumparaturile precum alimente, produse de curatenie, 7 din 10 Mileniali mergand de cateva ori pe saptamana la magazine, pentru a achizitiona produse necesare locuintei. La fel de preocupati sunt si de curatenia casei, 85% dintre acestia facand curat de cateva ori pe saptamana.

Mai mult decat atat, 8 din 10 Mileniali gatesc cu aceeasi frecventa, mancarea gatita fiind perceputa ca o mancare sanatoasa. Alimentatia sanatoasa reprezinta un must in viata Milenialilor, o modalitate prin care isi demonstreaza lor insisi, alaturi de un program care sa le mentina o conditie fizica buna, ca sunt la curent cu ultimele tendinte in ceea ce priveste o viata sanatoasa.

Milenialilor le place sa calatoreasca

Acesti tineri cu varsta cuprinsa intre 18-32 de ani isi doresc foarte mult sa calatoreasca, sa exploreze. 4 din 10 reusesc sa faca acest lucru chiar de cateva ori pe luna.

Potrivit unui comunicat remis 9am, o parte opteaza pentru locuri cat mai apropiate de casa, de care sa se bucure alaturi de familie sau prieteni, in timp ce o alta categorie vizeaza tarile care se disting prin unicitate si originalitate culturala (precum cele din Asia). Nu sunt insa adeptii calatoriilor in interes de serviciu, 54 % necalatorind niciodata in ultimele 6 luni.

Milenialii acceseaza din ce in ce mai des servicii de ingrijire personala

Ingrijirea personala este un subiect foarte important in randul categoriei de public supuse spre analiza, fiind definita ca o forma de respect si de atentie pe care un individ ar trebui sa si-o acorde. 35% merg cel putin o data pe luna la stilist/manichiura/ masaj / spa. Astfel, “alimentatia sanatoasa, respectarea unui program de relaxare si atentia acordata ingrijirii personale sunt o parte importanta din rutina Milenialilor”, mai adauga Lacramioara Loghin.

Dintre activitatile de relaxare practicate cu o frecventa lunara, mentionam mersul la cinema si iesirile in club, pentru ambele optand 3 din 10 Mileniali.

Piesele de teatru si concertele nu se numara insa printre activitatile lunare preferate. Cei mai multi Mileniali aleg acest tip de activitate bianual, 40% orientandu-se spre teatru, iar 50% spre concerte.

Universul cercetarii a fost reprezentat de persoane cu varste cuprinse intre 18 si 32 de ani, rezidente in mediul urban, utilizatoare de internet, cu un nivel de educatie mediu si ridicat. Volumul esantionului a fost de 989 de respondenti. Acestia au fost selectati din panelul EXACT Business Solutions, care contine peste 50.000 de respondenti, chestionarul fiind administrat online.