Tehnica utilizata in cadrul unui studiu clinic ''revolutionar'' a prevenit pierderea vederii la doisprezece dintre cei paisprezece participanti fara complicatii.

Vederea mai multor pacienti s-a imbunatatit, iar sase dintre acestia au reusit sa identifice peste cinci litere in cadrul testelor de vedere.

Subiectii au fost monitorizati pana la cinci ani. In aceasta perioada abilitatile vizuale s-au mentinut la doar la un sfert dintre ochii pacientilor care nu au fost tratati, scrie Agerpres.

Toti participantii au fost diagnosticati cu o boala mostenita genetic numita coroideremie, care conduce progresiv la cecitate.

Boala, care afecteaza cu preponderenta barbatii, este cauzata de pierderea treptata a celulelor sensibile la lumina ale ochiului.

Fiecarui pacient participant la studiul clinic i-a fost inoculat in spatele ochiului un virus inofensiv purtator al unei gene lipsa.



''Imbunatatirea vederii observata in cadrul rezultatelor preliminare s-au mentinut cat timp am monitorizat acesti pacienti si la cativa dintre cei care au beneficiat de injectie, in cadrul terapiei genice, in urma cu peste cinci ani'', a declarat Robert MacLaren de la Spitalul de Oftalmologie Oxford. ''Studiul clinic a schimbat in mod considerabil viata acestora'', a mentionat cercetatorul.

Studiu clinic pilot modest, descris in jurnalul stiintific Nature Medicine, a batatorit calea pentru o cercetare cu o amploare mult mai mare, desfasurata in prezent, in care sunt implicati peste o suta de pacienti din noua tari europene si din America de Nord.

Terapia genica este utilizata pentru tratarea afectiunilor mostenite printr-o tehnica de reparare a ADN-ului. Metoda folosita in mod obisnuit consta in inserarea in corpul pacientului a unui virus modificat genetic ce are misiunea de a ''infecta'' organismului cu versiunea ''corecta'' a unei gene.



''Toate studiile revolutionare sunt umerii altora. Misiunea noastra este de a finanta cercetarea ce va stopa pierderea vederii si suntem incantati ca facem parte din aceasta realizare cu beneficii imense in viitor'', a declarat dr. Neil Ebenezer, director al departamentului de cercetare din cadrul organizatiei caritabile britanice Fight For Sight.

''Aceasta tehnica ar putea transforma modul in care tratam bolile si ar putea avea o larga aplicabilitate in cazul unei game largi de afectiuni'', a adaugat Ebenezer.