Asociatia, care estimeaza ca evaluarea oficiala a aditivilor la nivel european s-a ''impotmolit din cauza lipsei resurselor umane, financiare si analitice'', a decis revizuirea cercetarilor publicate de Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA), Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Agentia Internationala pentru Cercetare in Domeniul Cancerului (IARC) si a conceput o grila de evaluare a aditivilor alimentari permisi, a celor considerati acceptabili si a celor care ar trebui evitati.

Nitratii si nitritii prezenti in jambon (E249, E250, E251, E252) si care prezinta un risc crescut pentru cancerul de colon, caramelurile cu sulfit de amoniu (E150c, E150d) suspectate a fi cancerigene si colorantii azoici prezenti in produse de cofetarie (E102, E104, E110, E122, E124, E129) riscand sa provoace hiperactivitate la copii sunt blamate de asociatia franceza.



''Dintre peste trei sute de aditivi autorizati, analiza noastra arata ca optzeci si sapte, adica peste un sfert, sunt de evitat sau sunt putin recomandabili'', a declarat asociatia care denunta ''prezenta lor masiva, chiar si in produsele marcilor importante'' de produse alimentare. ''Expunerea zilnica la aceste molecule, ani la rand, sporeste si mai mult riscurile. Acestea sunt utilizate in mod masiv in produsele alimentare industriale, inclusiv in cele ale unor marci importante'', subliniaza UFC.