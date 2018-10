"Informam publicul ca astazi, 24.10.2018, la ora 08:20, in apropierea statiei de metrou Constantin Brancoveanu, s-a defectat un macaz. Pe Magistrala a 2-a, trenurile de metrou nu au circulat conform graficului de circulatie obisnuit. Echipele de interventie Metrorex au lucrat pentru remedierea defectiunii si reluarea circulatiei. La acest moment circulatia se desfasoara in conditii normale. Calatorii au fost informati prin sistemul de sonorizare din statiile si in trenurile de metrou", precizeaza Metrorex, potrivit Agerpres.

Pe de alta parte, calatorii care s-au aflat miercuri dimineata in statiile de metrou sau in trenurile de metrou afirma ca circulatia a fost blocata aproape o ora.

"Ora 8.50 dimineata. Metroul nu a mai venit de la 8.25. Niciun metrou in niciun sens. Statia Tineretului arata ca Unirii in diminetile bune", scrie un calator pe pagina de socializare.