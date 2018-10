Alege sa lucrezi cu muncitori profesionisti



Este obligatoriu ca muncitorii care iti vor construi peretii despartitori din interiorul casei tale sa fie profesioniști si sa aiba experienta in executarea unor astfel de lucrari. Cel mai simplu mod in care poti sa gasesti niste mesteri buni este sa ceri cateva recomandari. Dar nu oricui, ci rudelor sau prietenilor care si-au renovat de curand locuintele. Spune-le cunoscutilor tai exact ceea ce vrei, ca sa primesti recomandarile potrivite. Dupa ce obtii recomandarile rudelor si prietenilor, discuta cu fiecare echipa de muncitori in parte. In timpul dialogurilor pe care le vei avea cu meseriașii, roaga-i sa-ti faca o oferta de pret si sa-ti spuna cand ar putea sa inceapa sa lucreze pentru tine. De asemenea, cere-le tuturor muncitorilor sa-ti trimita fotografii cu casele sau apartamentele in care au mai construit pereti despartitori, ca sa te convingi ca lucrarile realizate sunt de calitate. Chiar daca primesti referinte bune despre anumiti meseriasi, alege sa lucrezi cu ei doar daca accepta sa incheie un contract pentru munca prestata. Respectivul contract ar trebui sa contina drepturile si obligatiile tale si ale meseriasilor, inclusiv o garantie minima din partea muncitorilor, pentru lucrarile prestate.

Cumpara cele mai bune materiale de constructii



Nu doar muncitorii sunt foarte importanti cand vine vorba de ridicarea peretilor de compartimentare, ci si materialele care vor fi utilizate la in toate etapele lucrarilor. Recomandarea noastra este sa folosesti cele mai bune materiale de constructii, deoarece asa o sa ai certitudinea ca lucrarile o sa reziste, fara probleme, pentru multi ani. Ridicarea peretilor de compartimentare o sa implice utilizarea urmatoarelor materiale de constructii: placi de gips carton pentru izolare acustica, vata minerala de sticla, profile metalice, accesorii (dibluri, suruburi autofiletante, membrane elastice si benzi de etansare) si chit de rosturi. Cele mai importante materiale folosite la ridicarea peretilor de compartimentare sunt placile de gips carton pentru izolare acustica si vata minerala de sticla.

Placile de gips carton care izoleaza acustic au, de obicei, culoarea albastra. Ele contin, de regula, o hartie speciala, care retine vibratiile sonore. Placile de gips carton destinate izolarii acustice au o densitate mai mare comparativ cu placile de gips carton obisnuite. Cu cat densitatea placilor de gips carton care izoleaza acustic este mai ridicata, cu atat ele vor bloca zgomotele mai bine. Placile de gips carton au grosimi diferite, insa daca vrei sa tii zgomotele la distanta de tine si de membrii familiei tale, cel mai bine ar fi ca, pe fiecare parte a unui perete despartitor, sa folosesti cate doua placi de gips carton de 12,5 milimetri (grosimea unei singure placi). Spatiul din interiorul peretilor despartitori poate fi umplut cu vata minerala de sticla sau cu vata minerala bazaltica. Recomandam folosirea vatei minerale de sticla, deoarece este mai putin grea decat vata bazaltica si, prin urmare, nu pune o presiune prea ridicata pe structura de compartimentare.