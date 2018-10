Mersul reprezinta o functie vitala pentru viata de zi cu zi, asa ca este extrem de important sa ne propunem un pronostic de recuperare cat mai bun, in urma unei operatii la unul dintre membrele inferioare. Acest lucru se poate realiza prin sedinte de fizioterapie, kinetoterapie si prin alegerea unor produse de sprijin excelente. Care sunt cele mai potrivite aparate de suport, ce dau rezultate foarte bune in faza de recuperare a mersului? Fix despre acest lucru discutam chiar acum, in randurile de mai jos:

1. Banda speciala pentru recuperare

2. Barele paralele cu inaltimi reglabile

3. Cadrul de mers



Spre deosebire de banda normala pentru mers sau alergare, banda speciala pentru recuperarea mersului este un aparat ce poate fi prevazut cu suport pentru sezut si coate. La fel ca in cazul unei benzi pentru fitness, este prevazuta cu functii de reglare a unghiului de inclinare, precum si cu mai multe trepte de viteza, in functie de progresele pe care pacientul le face. O banda pentru recuperare eficienta poate monitoriza pulsul pacientului in timp real, precum si distantele parcurse de acesta, de fiecare data cand utilizeaza acest aparat medical de sprijin.Barele paralele reprezinta un produs vital in recuperarea mersului, fiind potrivite pentru pacientii de toate varstele, datorita inaltimii reglabile a suporturilor pentru brate. De obicei, suporturile pentru brate sunt invelite intr-un material moale (de exemplu, poliuretan sau cauciuc rezistent) ce permit un confort sporit, pe intreaga durata a desfasurarii exercitiilor la acest aparat. De asemenea, platforma pe care pacientii calca este acoperita cu un strat antiderapant, pentru o mobilitate mai buna, in timpul mersului.In cele din urma, discutam despre un alt produs medical de sprijin vital in recuperarea mersului: cadrul de mers. Acesta este un aparat mult mai accesibil pacientilor care se afla in faza de recuperare postoperatorie, fiind mult mai ergonomic decat celelalte doua produse prezentate anterior. Un cadru de mers poate dispune de 3 sau 4 roti (in cazul in care doresti un astfel de produs medical, iti recomandam sa cauti pe net expresia “rolator de mers”), poate fi pliabil, cu inaltime reglabila sau poate dispune de asemenea de cos pentru produse. Un cadru de mers este prevazut cu elemente de confort si siguranta, atat in zona de suport a palmelor, cat si la extremitatile picioarelor. Totodata, trebuie sa stii faptul ca unele rolatoare ortopedice au si scaun sau bancuta pentru sezut, in cazul in care pacientul simte nevoia sa se aseze.