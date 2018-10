Copilul de un an si 10 luni a decedat sambata, la o spitalul Sanador, unde fusese operat de hernie inghinala. Dupa interventia chirurgicala, micutul a inceput sa se simta rau, iar parintii au chemat SMURD-ul deoarece, spun ei, medicii clinicii private nu au stiut sa efectueze manevrele de resuscitare si nu stiau sa foloseasca aparatura necesara unei astfel de interventii.

Din pacate, copilul nu a mai putut fi salvat.

"Personalul de acolo nu stie sa actioneze intr-o situatie de urgenta, postoperator. Au venit cei de la SMURD, care intr-adevar s-au luptat pentru viata copilului nostru, numai ca s-au pierdut niste minute in care ei pur si simplu se uitau, dadeau din colt in colt. „Stai sa chemam de la nu stiu ce etaj, stai sa vina nu stiu cine.” Aoleu, perfuzia! De care perfuzie? Cu glucoza, cu adrenalina, habar nu aveau! Habar n-aveau! Multumim celor de la SMURD ca s-au luptat pentru viata copilului...", a declarat mama baiatului, potrivit stirileprotv.ro.



Foto: stirileprotv.ro.



Reprezentantii spitalului privat au transmis, in cadrul unui comunicat de presa, ca au fost respectate "intocmai" toate procedurile si protocoalele medico-chirurgicale in acest caz, precizand ca nu se pot pronunta asupra cauzei decesului pana cand nu va iesi rezultatul autopsiei. (Citeste si: Spitalul Sanador: Au fost respectate intocmai toate procedurile si protocoalele in cazul copilului mort)