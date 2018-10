Incepand de marti de la ora 22:00 pana joi la aceeasi ora, la munte, indeosebi la peste 1500 m altitudine, vor fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare, iar vantul va avea intensificari cu viteze, in general, de 70 – 80 km/h, viscolind temporar zapada si reducand vizibilitatea. La peste 1800 m vor fi rafale de peste 90 km/h, iar ninsoarea va fi puternic viscolita. Astfel de fenomene se vor semnala in noaptea de marti spre miercuri mai ales in Carpatii Orientali, apoi cu precadere in zona Carpatilor Meridionali si a Carpatilor de Curbura", se arata in atentionarea cod galben .

In noaptea de marti spre miercuri, in Banat, Crisana, Maramures si Transilvania vantul va avea intensificari cu viteze de 55...60 km/h, iar pentru intervale scurte de timp vor fi rafale de peste 65...70 km/h. In aceste regiuni, va ploua pe arii relativ extinse, iar cantitatile de apa vor atinge local 15 l/mp si izolat, mai ales la deal, 25 – 30 l/mp.

In cursul zilei de miercuri, vantul se va intensifica treptat in toate regiunile, cu viteze in general de 55 – 70 km/h, mai mari in sudul extrem al tarii, mai anunta meteorologii.