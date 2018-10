O echipa de medici din Belarus, tara cu unul dintre cele mai ridicate niveluri de infectii cu tuberculoza multirezistenta, a folosit bedachilina in combinatie cu alte antibiotice pentru a trata, timp de mai multe luni, un grup de pacienti bolnavi de TBC. Rezultatele sunt edificatoare pentru medici: din 181 pacienti, 168 au fost complet vindecati.

Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), in medie doar 55% dintre persoanele bolnave de tuberculoza multirezistenta pot fi vindecate.

Nivelul de succes inregistrat de studiul desfasurat in Belarus, 93%, a fost atins si de alte studii clinice desfasurate pe bedachilina in Europa de Est, Africa si Asia de Sud-Est, conform concluziilor acestei cercetari ce va fi prezentata in cursul acestei saptamani la un summit consacrat luptei impotriva acestei boli, scrie Agerpres.

"Rezultatele acestui studiu confirma (...) ca noile tratamente, asa cum este cel cu bedachilina, pot invinge tuberculoza" oferind un nou instrument de lupta pentru pacientii bolnavi de tuberculoza multirezistenta sau foarte rezistenta la antibioticele obisnuite, conform doctorului Paula I Fujiwara, director stiintific al Uniunii internationale impotriva tuberculozei si a maladiilor respiratorii (UICTMR), care nu a participat la acest studiu.

Tuberculoza, boala ce se transmite pe cale aeriana, a ucis peste 1,7 milioane de persoane in 2017, conform datelor OMS, fiind, de departe, cea mai periculoasa boala contagioasa din lume, desi este o maladie ce poate fi prevenita, tratata si vindecata.

Un studiu publicat anul trecut in revista medicala The Lancet estima ca pana in 2040, 12,4% dintre cazurile de imbolnaviri de tuberculoza vor fi provocate de tulpini bacteriene rezistente la antibiotice. Conform OMS, astfel de tulpini multirezistente au fost localizate in cel putin 117 tari.



Tuberculoza este provocata de o bacterie care se localizeaza de obicei la nivel pulmonar, dar poate atinge si rinichii, ganglionii sau oasele. O persoana poate fi purtatoare pasiva a bacteriei care declanseaza TBC timp de mai multi ani pana la declansarea maladiei. Foarte contagioasa, tuberculoza este favorizata de malnutritie, varsta si de preexistenta altor maladii infectioase.

Spre deosebire de marea majoritate a antibioticelor, bedachilina nu ataca direct bacteria Mycobacterium tuberculosis, ci enzimele cu care aceasta bacterie se hraneste. Rezultatele noului studiu reconfirma eficacitatea bedachilinei si infirma ingrijorarile legate de potentiale efecte secundare ale acestui tratament, conform Alenei Skrahina, coordonatoarea cercetarii. Desi toti pacientii au suferit efecte secundare, acestea au fost mult mai putin severe decat se asteptau medicii, a mai adaugat ea, fara a preciza insa despre ce efecte secundare este vorba.