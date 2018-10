Studiul, publicat in revista Hypertension, editata de American Heart Association, a dezvaluit ca pacientii cu gingii mai sanatoase au o presiune arteriala mai mica si raspund mai bine la medicamentele ce vizeaza scaderea presiunii sangvine in comparatie cu persoanele diagnosticate cu o boala a gingiilor, denumita parodontita.

Descoperirea a avut la baza o analiza a inregistrarilor medicale si dentare provenind de la peste 3.600 de persoane diagnosticate cu hipertensiune.

Autorii studiului au sugerat ca pacientii cu parodontita ar trebui sa isi monitorizeze cu mai mare atentie presiunea arteriala, iar aceia dintre ei care au fost deja diagnosticati cu hipertensiune ar avea de beneficiat de pe urma unei trimiteri la medicul stomatolog.

"Medicii ar trebui sa urmareasca cu atentie sanatatea orala a pacientilor", in special pentru aceia care primesc tratament contra hipertensiunii, si sa ii indemne pe pacientii cu parodontita sa urmeze un tratament stomatologic, a explicat coordonatorul studiului, Davide Pietropaoli, cercetator la Universitatea din L'Aquila.

In cadrul acestei cercetari, pacientii cu parodontita severa prezentau o presiune sistolica ce era, in medie, cu 3 mmHg mai mare decat in cazul persoanelor care aveau o buna sanatate orala.

Presiunea sistolica - valoarea mai mare din masuratorile presiunii sangvine - indica presiunea pe care o exercita sangele asupra peretilor arterelor, scrie Agerpres.

O diferenta de 3 mmHg este similara cu o reducere a presiunii sangvine ce poate fi obtinuta prin scaderea continutului de sare cu pana la 6 grame pe zi, potrivit autorilor studiului.