"Pe data de 10 mai CSAT a aprobat participarea ofiterului la examenul pentru trecerea in corpul generalilor, iar la data de 11 octombrie acesta a sustinut si promovat examenul pentru acordarea gradului de general de brigada cu o stea in cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Ca urmare a promovarii acestui examen, a fost inaintata catre Administratia Prezidentiala propunerea de a acorda ofiterului gradul militar de general de brigada cu o stea", se arata intr-o informare a MAI.

Colonelul Catalin Paraschiv a fost audiat pe 13 septembrie, aproximativ doua ore, de procurorii militari in dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august.

La iesirea din sediul Parchetului, Paraschiv a fost intrebat de jurnalisti daca a fost pus sub acuzare. "Nu am fost pus. Am calitatea de martor. Am declarat efectiv ce s-a intamplat in acea seara si atata tot", a spus Paraschiv.

Procurorii militari au deschis un dosar in care s-a inceput urmarirea penala in rem pentru savarsirea infractiunilor de purtare abuziva, abuz in serviciu si neglijenta in serviciu in legatura cu modul in care au intervenit jandarmii in timpul protestului din 10 august.