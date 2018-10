"In semn de deosebita apreciere si admiratie pentru remarcabila sa cariera de fotbalist, pentru talentul cu care a promovat, timp de mai multe decenii, valoarea sportului rege si spiritul de fairplay in randul tinerelor generatii de sportivi, Presedintele Romaniei a conferit post-mortem Ordinul National „Serviciul Credincios” in grad de Cavaler fotbalistului Ilie Balaci", a transmis Administratia Prezidentiala.

Ilie Balaci, unul dintre cei mai cunoscuti fotbalisti romani, a murit duminica, la varsta de 62 de ani.

Principala cauza a decesului lui Ilie Balaci a fost un infarct miocardic acut, insotit de insuficienta cardio-respiratorie. Autopsia a fost facuta luni la Institutul de Medicina Legala Dolj, iar rezultatele au fost transmise organelor de cercetare penala.