Mai mult de jumatate dintre cei care lucreaza in timpul liber invoca drept principal argument volumul mare de munca, in timp ce 27% spun ca fac acest lucru ca urmare a presiunii angajatorilor, care vad in orele muncite suplimentar o dovada de implicare in activitatea companiei. De asemenea, 10% prefera sa lucreze in timpul liber pentru ca vor sa faca diferenta intre performantele lor si ale celorlalti colegi si doar 9% afirma ca muncesc in plus din pasiune pentru ceea ce fac.

Totodata, bariera dintre programul de lucru si timpul personal s-a redus tot mai mult in ultimii ani si pe fondul evolutiei tehnologice. Astfel, circa 40% dintre cei care lucreaza si in afara orelor de program spun ca ajung sa faca acest lucru tocmai pentru ca au acces atat de facil la internet inclusiv pe dispozitivele mobile, obisnuind sa isi verifice frecvent e-mailul de serviciu si sa raspunda la mesaje.

"O tendinta tot mai puternica este ca munca suplimentara sa se transfere in afara biroului. Accesul la tehnologie a schimbat relatiile de serviciu asa cum le stiam, cultura devenind tot mai puternica. Cei mai multi dintre noi isi incep ziua prin a-si verifica telefonul si mailul de serviciu, aproape fiecare isi verifica cel putin inca o data mesajele dupa ce ajunge acasa, iar unii continua sa rezolve diferite sarcini chiar daca programul s-a terminat. Tehnologia pune o presiune suplimentara pe angajati. Acest lucru a facut ca in Franta, de pilda, inca de anul trecut sa se reglementeze dreptul salariatilor de a se de la tehnologie cand sunt in timpul liber, pentru a se evita riscul de suprasolicitare psihica sau chiar de burnout", a declarat Calin Fusu, CEO al companiei de recrutare BestJobs, realizatorul sondajului.

In ce domenii stau angajatii cel mai mult peste program

Angajatii middle management sunt cel mai afectati. 80% dintre ei spun ca obisnuiesc sa petreaca la birou sau acasa cel putin o jumatate de ora in plus pe zi pentru a finaliza sarcinile, in timp ce alti 15% spun ca muncesc mai mult de o ora peste programul de lucru normal. Alti 3% obisnuiesc sa petreaca in plus chiar si doua ore pe zi muncind de la birou sau de acasa.

IT-stii, inginerii, angajatii din domeniul financiar, dar si cei cu profesii liberale, precum arhitectii, consultantii, designerii ori avocatii, afirma, in proportie de 85%, ca muncesc mai mult de opt ore pe zi. Cu toate acestea, doar 22% dintre cei care muncesc suplimentar sustin ca sunt platiti pentru orele in plus efectuate.

Sondajul a fost desfasurat in perioada 15 august - 30 septembrie 2018, pe un esantion de 1.230 de respondenti din mediul urban, cu varste cuprinse intre 18 si 65 de ani, din care 68% sunt fara functii de conducere.