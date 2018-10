Chiar si femeile care prefera stilul casual investesc timp, energie si efort in gasirea unei rochii de ocazie care sa le avantajeze trasaturile fizice. Poate fi o adevarata provocare sa gasesti un model potrivit pentru tine si care, in plus, sa mai fie si in tendinte in urmatoarea perioada. De aceea este indicat sa iti indrepti atentia spre acele rochii de seara care vor trece testul timpului cu succes.

1. Rochiile de seara negre

Popularul model LBD (little black dress) nu se va demoda niciodata, asa ca poti sa investesti linistita intr-o astfel de rochie. Alege un model minimalist si accesorizeaza-l cu stil, in functie de evenimentul special la care participi.

Rochiile de seara negre sunt renumite pentru avantajele pe care le ofera siluetei. Alungesc corpul, iti fac talia sa para mai supla si te invaluie intr-un aer misterios, irezistibil. Va fi imposibil sa nu faci o impresie buna daca apari cu un astfel de model de rochie de seara la o ocazie mai speciala.

2. Rochiile slip de ocazie

Rochia slip a devenit celebra in anii `90 si reuseste sa faca furori fashion in continuare. Acest model confectionat din matase, bumbac ori satin, cu bretele subtiri mai este cunoscut si sub denumirea de rochie-furou. Gratie influencerilor din domeniul modei ni s-a demonstrat ca stilul slip este destul de versatil. Daca este accesorizata corect, se poate transforma in rochia de seara ideala, dar poate fi purtata si la evenimentele speciale organizate ziua.

3. Rochii de seara elegante, cu imprimeu floral

Alte modele de rochii de seara care nu vor iesi niciodata din gratiile specialistior fashion sunt cele decorate cu imprimeu floral. Acestea exprima feminitate, eleganta si bun gust. Mizeaza pe modele midi ori pe cele deasupra genunchiului si evita-le pe cele scurte, asimetrice si mulate pe corp. Exista atat riscul sa se demodeze odata cu trecerea timpului, cat si sa nu iti mai avantajeze silueta. Alaturi de accesoriile potrivite, cu siguranta vei obtine un look de seara sofisticat, greu de trecut cu vederea.

4. Rochii elegante cu animal print

Daca ti-ai gasit deja un model de rochie cu animal print care este pe placul tau, atunci te poti considera norocoasa. Acesta nu se va demoda prea curand, asa ca ai facut o alegere inteligenta. Evita modelele scurte si mulate pe corp si indreapta-ti atentia spre cele cu croiala mai lejera, dar cu crapatara pe margine pentru un aer atragator. Nu incarca tinuta cu accesorii opulente pentru ca aceasta piesa este vedeta outfitului de ocazie.

5. Rochii de seara lungi cu spatele gol

Altele modele de rochii de seara care rezista pe podium cu succes sunt cele lungi si cu spatele gol. Sunt elegante, atemporale si te ajuta sa te remarci cu usurinta in multime. In plus, te situeaza in randul femeilor rafinate, cu personalitate puternica. Indiferent de nuanta pe care o vei alege, poti sa fii sigura ca te vei afla in centrul atentiei pe durata intregului eveniment.