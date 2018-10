Parintii sustin ca s-ar fi simtit rau de indata ce s-a trezit din anestezie si acuza medicii de lipsa de reactie.

"Am tot sesizat ca ceva nu este in regula, pe la 11 noaptea i s-a facut rau, am mers in camera asistentei, copilul nu mai respira, a fost un haos, asistentele si medicii nu stiau de unde sa ia instrumente, erau total nepregatiti si incompetenti", a relateaza mama copilului.

Tot parintii copilului au fost cei care au sunat la 112 si au chemat un echipaj SMURD. Din pacate, pentru baiatelul de un an si 10 luni a fost prea tarziu.

Pana la acest moment trupul micutului a ramas la morga spitalului, iar ministrul Sanatatii a anuntat ca o ancheta este in plina desfasurare.



"Imi este greu sa comentez aceste cazuri, mereu mi-e greu cand este vorba de copii. O echipa de control este la Sanador si verifica anumite aspecte legate de decesul copilului. Spitalele private sunt o necesitate, dar trebui sa ne aplecam asupra modului in care se respecta procedurile si protocoalele, pentru ca ele sunt finantate din bani publici", a spus Sorina Pintea la Realitatea TV cu privire la acest caz.

De asemenea, Politia Capitalei a anuntat ca Sectia 4 de Politie s-a autosesizat in acest caz si a inceput cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.

Operatia a costat 11.500 lei

Mama in varsta de 36 de ani a povestit, pentru „ Adevarul ”, ca a ales sa-si opereze copilul in clinica privata de frica infectiilor intraspitalicesti din spitalele de stat. Operatia a costat 11.500 de lei, scrie sursa citata.

Părinţii au depus plângere penală împotriva spitalului.

Ministerul Sanatatii va sesiza Colegiul Medicilor

Ministerul Sanatatii a decis sa sesizeze Colegiul Medicilor pentru a verifica conduita terapeutica in cazul copilului mort la Spitalul Sanador, precizand ca din raportul preliminar al controlului Directiei de Sanatate Publica reiese ca s-au respectat procedurile igienico-sanitare.

"Raportul preliminar al controlului efectuat de Directia de Sanatate Publica Bucuresti la Sanador a constatat ca s-au respectat procedurile igienico-sanitare. A fost verificata respectarea circuitelor, trasabilitatea pacientului, conditiile de igiena din sectia ATI pediatrie, sterilitatea si produsele biocide utilizate. MS a decis sesizarea Colegiului Medicilor pentru a verifica si conduita terapeutica in acest caz", informeaza Ministerul Sanatatii, potrivit Agerpres.