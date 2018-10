Uneori, acest lucru presupune cateva persoane cu care interactionezi la munca, fie colegi, sefi sau subalterni, insa de alte ori va trebui sa tii prezentari catre grupuri mai mari. Atunci cand nu avem suficienta experienta, poate fi destul de stresant sa vorbim in public. Vorbitorii care reusesc sa captiveze multimi si sa transmita mesaje memorabile nu au insa un talent innascut. Rezultatele lor au la baza multe exercitii, dar si cunoasterea de tehnici utile pentru planificarea si desfasurarea prezentarii. Iata cateva sfaturi pentru prezentari mai bune la locul de munca:

1. Foloseste instrumentele potrivite

2. Alege elemente vizuale de calitate

3. Ce tie nu-ti place, altuia nu-i face

4. Asigura-te ca esti auzit si vazut

5. Concentreaza-te pe scopul prezentarii

Fiecare prezentare are nevoie de un suport. Fie ca alegi unul digital sau unul traditional, e important sa stii sa il folosesti in avantajul tau. Nu trebuie sa folosesti neaparat prezentari PowerPoint. Spre exemplu, un flipchart este deosebit de util pentru ca are dubla functionalitate. Il poti folosi atat ca suport pentru prezentare, cu grafice si texte pregatite anterior, cat si ca sa subliniezi anumite informatii in timp ce vorbesti despre ele.Daca optezi pentru o prezentare vizuala, atunci e bine să faci tot posibilul ca aceasta sa ii ajute pe cei din public sa inteleaga mai clar ce vrei sa spui, nu sa le distraga atentia. In primul rand, opteaza pentru consecventa in ceea ce priveste stilul: de la fonturile folosite, la culori, imagini, tabele si figuri. In al doilea rand, evita cantitatile mari de text; alege ideile sau cifrele importante si foloseste un font suficient de mare incat sa capteze atentia. Ca sa nu pierzi timpul cu designul, alege o tema de la inceput si utilizeaz-o pe tot parcursul prezentarii.Ca sa tii prezentari mai bune, ar trebui sa inveti din greselile altora. In loc sa te concentrezi pe tine, adu-ti aminte cum a fost sa faci parte din public la ultimele prezentari la care ai fost. Gandeste-te care au fost lucrurile care te-au plictisit sau, in general, care nu ti-au placut la prezentarile respective. Bineinteles, e valabil, pana la un punct si reversul: sa inveti aspecte pozitive din prezentarile la care ai participat. Aminteste-ti cum au reusit vorbitorii sa iti capteze atentia si cum au prezentat informatiile pe care le-ai considerat interesante.Toate eforturile tale sunt risipite daca o parte din cei prezenti nu te aud, ceea ce poate fi o problema in grupurile numeroase. Asigura-te ca vorbesti suficient de tare si de clar incat sa te faci inteles, dupa cum recomanda si Lifehack . Ca sa poti fi un comunicator bun, trebuie sa fii vazut, asa ca ar trebui sa verifici daca esti in raza vizuala a tuturor si daca nu te despart obstacole de audienta. Privindu-ti gesturile si mimica, publicul ar trebui sa urmareasca mai usor prezentarea. Totodata, nu uita ca si privirea ta e importanta. Priveste persoanele catre care vorbesti si nu te concentra doar pe cele care au putere de decizie.Prezentarea poate avea scopul de a informa colegii cu privire la o situatie sau la un proiect sau ii poate educa intr-un anumit domeniu. Oricare ar fi scopul, e important sa nu il uiti. Daca tii prezentarea pentru ca trebuie sa le aduci la cunostinta colegilor anumite date, pune accent pe acest lucru si incearca sa eviti situatiile in care te abati de la subiect. La sfarsitul prezentarii, este utila o mica recapitulare in care sa sintetizezi ideile cele mai importante.