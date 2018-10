Cercetarea efectuata asupra soarecilor a dezvaluit ca efectul este declansat de modificarile epigenetice in cazul unor gene importante din lichidul seminal al tatalui, sau de schimbarile ereditare care se petrec fara modificarea secventei ADN.

Studii anterioare au demonstrat ca expunerea femeilor la nicotina si la alti compusi din fumul de tigara reprezinta un factor de risc semnificativ pentru aparitia de tulburari comportamentale - inclusiv tulburarea de deficit de atentie si hiperactivitate (ADHD) - la mai multe generatii de descendenti ai acestora.

Insa asocierea este mai putin clara in ceea ce priveste tatii, partial deoarece a fost dificil de separat factorii genetici de cei de mediu in cadrul studiilor efectuate pe subiecti umani.

Cercetatori de la Universitatea de stat din Florida i-au expus pe soareci la doze mici de nicotina administrata in apa de baut in timpul etapei de viata in care corpul lor producea lichid seminal. Rozatoarele au fost apoi imperecheate cu femele care nu fusesera niciodata expuse la nicotina, scrie Agerpres.

Potrivit concluziilor, in timp ce tatii au prezentat un comportament normal, urmasii lor de ambele sexe au manifestat hiperactivitate, deficit de atentie si inflexibilitate cognitiva.

In cazul in care femelele din aceasta generatie au fost imperecheate cu soareci de sex masculin care nu au fost expusi la nicotina, descendentii masculi au prezentat mai putine simptome, insa totusi semnificative, de deficienta de flexibilitate cognitiva, conform studiului.

Analiza lichidului seminal al exemplarelor de sex masculin expuse initial la nicotina a relevat ca regiunile promotoare ale mai multor gene au suferit modificari epigenetice, inclusiv gena pentru dopamina D2, esentiala pentru dezvoltarea creierului si in procesul de invatare.



"Faptul ca barbatii fumeaza mai mult decat femeile face ca efectele asupra barbatilor sa fie in mod special importante din perspectiva sanatatii publice. Constatarile noastre subliniaza necesitatea investigarii in profunzime a efectelor fumatului in cazul tatalui, mai degraba decat cel in cazul mamei, asupra sanatatii copiilor lor", a declarat Pradeep Bhide, coautor al studiului.

Concluziile cercetarii au fost publicate in jurnalul PLOS Biology.