"Azi, ora 19.04, pe drumul national 1C, in afara localitatii Ileanda, a avut loc un eveniment rutier. Din primele cercetari, soferul unei ambulante, aflata in misiune, in timp ce conducea autospeciala pe sectorul de drum mentionat, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, semnalizata corespunzator, a pierdut controlul volanului, a trecut pe sensul opus de circulatie si a iesit in afara partii carosabile", a declarat, intr-o informare de presa, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj, Maria Cristea.

Accidentul s-a soldat cu ranirea grava a unei paciente din ambulanta si a unei asistente.



"Ambulanta transporta o femeie de 83 de ani, cu insuficienta renala. In urma accidentului pacienta a intrat in stop cardio-respirator, in vreme ce o asistenta a suferit plagi la nivelul capului si este constienta. Doi paramedici de pe o autospeciala SMURD au facut pacientei manevre de resuscitare, iar un paramedic a acordat prim ajutor asistentei de pe ambulanta", a precizat, pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj, Lucian Jacodi.

Potrivit acestuia, in pofida manevrelor de resuscitare, pacienta in varsta de 83 de ani a murit, medicul de pe ambulanta declarand decesul.

Lucian Jacodi a precizat ca la accident s-a deplasat in sprijin o ambulanta de la Jibou.

Soferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Politistii continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate toate imprejurarile care au dus la producerea acestui eveniment.