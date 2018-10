Potrivit Politiei Capitalei, sambata, jurul orei 13.00 politisti din cadrul Brigazii Rutiere aflati in executarea atributiunilor de serviciu pe Sos.Oltenitei au efectuat semnal regulamentar de oprire conducatorului unui autovehicul BMW.

"Intrucat soferul nu a oprit la semnal s-a procedat la urmarirea masinii pana la Soseaua de Centura, unde au blocat autoturismul. Unul dintre politisti a coborat din echipaj si l-a somat pe conducator sa coboare. Acesta a refuzat si a inceput sa ambaleze motorul facand cercuri. In acest moment agentul a folosit armamentul din dotare si a executat foc de avertisment si asupra masinii. Barbatul nu s-a supus somatiei si a continuat deplasarea intr-o directie necunoscuta. Din ce s-a observat, in autovehicul se mai aflau doi barbati.Ulterior, de pe raza judetului Ilfov a fost preluat si transportat la spital, prezentand o plaga nepenetranta prin impuscare, un barbat, posibil aflat in autoturismul in cauza", informeaza sursa citata.

Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri in vederea stabilirii intregii situatii de fapt si identificarea tuturor persoanelor, scrie Agerpres.