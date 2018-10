"In primul rand, ANAF trebuia sa intrebe ministrul de resort legat de o astfel de actiune. Apoi, am spus de foarte multe ori ca aceasta abordare a ANAF trebuie sa se schimbe, in felul de a actiona si de a reactiona. Si acest lucru se va schimba pana la final de an. Doar sa urmariti actiunile pana la final de an si veti vedea ca lucrurile se intampla cum spun eu.

ANAF avea multe alte lucruri de facut pana sa ajunga la acest tip de actiune. Ieri vorbeam cu vicepresedintele de la ANAF, care a pastorit aceasta situatie si care era convins de faptul ca este o masura foarte buna. Atunci mi-a venit si ideea de a propune o modificare legislativa, ca sunt 5 ani pentru prescriere si am spus <<Bun, daca ai fi avut 10 ani, ai fi stat 10 ani ca sa iei o asemenea masura>> ca asa e romanul la noi, mai ales ANAF. Si atunci poate ar fi bine sa ducem aceasta perioada de prescriere de la 5 la 2 ani , pentru ca in primul an declari veniturile, ala nu se ia in calcul, dar dupa momentul obligatiei de plata trebuie sa inceapa sa curga momentul de prescriere. Asta pentru ca si ANAF sa poata actiona din timp, sa nu vaduveasca bugetul de stat cu sume pe care le-ar fi putut incasa, sa nu stea ani de zile si inainte de prescriere vine cu o astfel de masura.", a spus Teodorovici, citat de hotnews.ro.