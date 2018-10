"Sa gresesti este omeneste - sa perseverezi in greseala...

Ideea cu impozitarea darurilor de la nunta este gresita ca principiu (toti mergem la 100 de nunti si dam un cadou iar cei 100 la care am fost vin la nunta noastra - nu e vorba de o operatiune clasica prin care obtii venituri ca nu te insori in fiecare zi) / este ilegala si imposibil de aplicat.

Nu inteleg de ce unii oameni nu invata niciodata macar din propriile greseli (nu am uitat cum am vrut sa impozitam bacsisul de la restaurante si a iesit un haos - pana am dat inapoi )!

Ps - daca tot le-a venit aceasta idee 'creata' ANAF cred ca ar trebui sa inceapa cu verificarea si impozitarea darurilor de la nunta lui Dragnea Jr - cu 'Nasul' Stanescu si Socrul Mare Daddy ( plus 1000 de invitati veniti de frica sa nu fie scrisi pe lista neagra ca au chiulit) sigur ca acolo nu a fost o nunta ci o adunare ca in filmele cu mafioti sicilieni / iar darul de nunta poate ca a fost o mita pentru Socrul Mare sa ii tina sau sa ii puna in functii pe “nuntasi” / iar banii de la Nasul Mare poate au fost o clasica spalare de bani/ plus ca nu stiu alta nunta in Romania la care darul a fost intre 1000 si 10.000 euro ! Hai Misa - ai curaj?", a scris Victor Ponta pe Facebook.