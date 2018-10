Severin Krasimirov a facut declaratii presei la un tribunal unde a fost adus in vederea plasarii in arest. „Regret acest lucru atat de mult, nu-mi vine sa cred ca am facut-o”, a declarat Krasimirov, referindu-se la asasinarea lui Marinova, scrie News.ro.

Tanarul a declarat anterior ca se afla sub influenta alcoolului si drogurilor atunci cand s-a certat cu o femeie pe care nu o cunostea, pe 6 octombrie. El a spus ca a lovit-o peste fata si a aruncat-o in boscheti, dar ca nu-si aminteste ce s-a intamplat dupa aceea.

„Indiferent ce pedeapsa imi vor da, chiar daca va fi inchisoarea pe viata, o voi executa”, a raspuns el cand a fost intrebat ce pedeapsa crede ca merita. (Citeste si: Jurnalista bulgara Victoria Marinova a fost violata si ucisa)

Marinova, care avea 30 de ani, a fi fost violata, batuta si strangulata. Cadavrul sau a fost gasit de un trecator pe 6 octombrie si recunoscut ulterior de familie.