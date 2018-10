Vineri, Florea a sustinut interviul in fata unei comisii de la CSM, dupa ce si-a depus candidatura pentru functia de procuror la Sectia de investigare a magistratilor.

La iesirea din CSM, Adina Florea a fost intrebata de jurnalisti ce va face daca va fi numita in acelasi timp in cele doua functii.

"Sunt foarte decisa. Daca ma numeste domnul presedinte, o sa merg la DNA. Nu este o varianta de rezerva (procuror la Sectia de investigare a magistratilor, n.r.)", a spus Adina Florea, potrivit Agerpres.

De altfel, ea a declarat in timpul interviului la CSM ca nu exista o legatura intre cele doua candidaturi.

"Candidatura mea pentru demnitatea de procuror sef al DNA ramane. Sunt in cursul unei proceduri. Cred in aceasta candidatura. Mi-am depus-o pentru ca am credinta ca pot sa aduc un plus la DNA, sa-si aduca la indeplinire obiectivele pe care le are in lupta impotriva coruptiei, dar candidatura pe care mi-am depus-o pentru aceasta functie (DNA, n.r.) nu are nicio legatura cu candidatura pentru aceasta Sectie. Aceasta candidatura este de procuror de executie, ceea ce inseamna ca imi doresc sa instrumentez dosare, asa cum am facut la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta si asa cum fac acum la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. Prin urmare, nu pot fi confundate cele doua candidaturi", a spus Adina Florea.

Adina Florea, propusa de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la sefia Directiei Nationale Anticoruptie, si-a depus candidatura si pentru functia de procuror in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie.

Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ propunerii ministrului Justitiei in cazul Adinei Florea, propunerea fiind acum la Presedintie, in analiza sefului statului.