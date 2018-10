Exista doua tipuri de virus herpes simplex (HSV) - HSV1, cunoscut drept herpes oral, ce provoaca ulceratii si rani in jurul gurii si pe fata; si HSV2, in general responsabil de cazurile de herpes genital.

Ruth Itzhaki, profesoara la Universitatea din Manchester, care si-a petrecut peste 25 de ani studiind o posibila asociere intre virusul herpetic si boala Alzheimer, a analizat cazul statului Taiwan, una dintre putinele tari care colecteaza date de la populatie necesare pentru testarea acestei teorii.

99,9% dintre locuitorii din Taiwan sunt cuprinsi intr-o baza de date pentru cercetare in cadrul sistemului national de asigurari de sanatate, care este ''minata'' intens pentru colectarea de informatii cu privire la infectiile microbiene si afectiuni.

In 2017-2018 au fost publicate trei studii care au descris datele din Taiwan asupra dezvoltarii dementei senile - a carui cauza principala este boala Alzheimer - si tratamentul pacientilor cu semne evidente de infectii cu HSV or virus varicelo-zosterian (VZV), scrie Agerpres.



''Rezultatele uimitoare contin dovezi conform carora riscul de dementa senila este mult mai mare la cei care sunt infectati cu HSV, iar tratamentul contra virusului herpetic provoaca o scadere a numarului celor afectati in mod sever de HSV1 care provoaca mai tarziu dementa'', a explicat Itzhaki.

''HSV1 poate sta la baza a 50% sau mai mult dintre cazurile de Alzheimer'', a adaugat cercetatoarea care a adaugat ca ''rezultatele acestor studii realizate in Taiwan se aplica doar in cazurile de infectii severe cu HSV1 (sau VZV), care sunt rare''.

''In mod ideal, am studia ratele cazurilor de dementa in randul persoanelor care au suferit infectii usoare HSV1, inclusiv herpes labialis sau herpes genital in forma usoara, insa acestea sunt de departe mai putin documentate'', a subliniat autoarea studiului publicat in jurnalul stiintific Frontiers in Ageing Neuroscience.

Profesor Itzhaki a demonstrat anterior ca leziunile ulceroase sunt mai frecvente la purtatorii de APOE-4, o mutatie genetica ce creste riscul de aparitie a bolii Alzheimer.

''Teoria noastra sustine ca la purtatorii APOE-4 reactivarea este mult mai frecventa sau mai daunatoare in cazul celulelor neuronale infectate cu HSV1, care se deterioreaza progresiv, proces ce culmineaza cu aparitia Alzheimer'', a adaugat Ruth Itzhaki.

In opinia dr. James Pickett, director stiintific in cadrul Alzheimer's Society, cercetarea subliniaza studii actuale conform carora persoanele infectate cu virusul herpetic ar fi mai expuse riscului de aparitie a dementei, insa nu demonstreaza o relatie cauza - efect intre herpes si dementa.

''Herpesul este un subiect fierbinte in studiul dementei - infectia pare a fi mai frecventa in cazul creierelor persoanelor cu Alzheimer in comparatie cu cele sanatoase, insa nu stim inca suficient de multe despre relatia dintre cele doua'', a subliniat dr. Pickett adaugand ca ''este nevoie de mai multe cercetari pentru a se stabili daca medicamentele antivirale pot reduce riscul de dementa''.

''In Marea Britanie, o data la fiecare trei minute o persoana dezvolta dementa, iar oamenii de stiinta de la Institutul pentru studiul dementei lucreaza din greu pentru a intelege de ce se intampla acest lucru pentru a identifica modalitatile de combatere a acesteia'', a adaugat James Pickett.