"Pentru colectarea banului public la buget, orice aduce un plus mi se pare o masura buna, insa metoda asta de a suna individual fiecare cuplu de insuratei mi se pare usor utopica, in conditiile in care, in Romania, avem statistic aproape 100.000 de nunti pe an. Practic, eu nu vad cum vor putea sa faca o impozitare selectiva, pe unii ii intrebam, dar pe altii nu", a sustinut Calin Geambasu la Digi24.

Impresarul si sotul Andreei Banica, Lucian Mitrea, a avut la randul sau o reactie pe marginea acetui subiect: "Trebuie fiscalizat tot ce se intampla, toate concertele, toate evenimentele, dar sa trimiti beneficiarilor o hartie de genul acesta mi se pare o masura de-a dreptul disperata. Sotia mea merge si canta, are o societate pe persoana fizica autorizata, normal ca plateste".



"Nu ne afecteaza, pentru ca noi functionam legal, platim deja taxe si impozite la stat si atunci nu am avea nicio problema cu faptul ca am fi controlati oricum fac controale regulat s-a intamplat sa vina chiar la localuri sa ne controleze la fata locului va fi o problema pentru cei care nu functioneaza legal?, a spus si Roxana Murat, videograf.