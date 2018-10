"Serviciile de urgenta, fara comunitatea sa stie bine ce are de facut, nu vor reusi sa faca tot ce trebuie. Trebuie sa inteleaga omul ce inseamna un dezastru, trebuie sa nu mai asculte tot ce apare in cinci minute dupa un dezastru si incepe sa-l deruteze total.

Vom continua sa facem, pentru ca noi am facut cu populatia civila mai multe informari, am exersat partea Ro-Alert, care este un exercitiu pentur populatie, dar clar ca trebuie sa coboram la nivelul comunitatii si trebuie sa pregatim comunitatea cat mai bine. Serviciile de urgenta, fara comunitatea sa stie bine ce are de facut, nu vor reusi sa faca tot ce trebuie. Trebuie sa inteleaga omul ce inseamna un dezastru, trebuie sa nu mai asculte tot ce apare in cinci minute dupa un dezastru si incepe sa-l deruteze total in timpul unei calamitati... Trebuie omul sa stie sa filtreze informatiile, sa stie ce sa creada, ce sa nu creada, trebuie sa stie cum sa se comporte, trebuie sa aiba trusa lui de urgenta, trebuie sa stie ca sursa oficiala de informatie in timpul unui dezastru nu poate sa fie decat serviciile oficiale de urgenta ale statului si nu unii si alti experti care vin si arunca informatii pe diferite cai ale media, care nimeni nu stie originea lor", a declarat Raed Arafat, citat de adevarul.ro.

Concluziile urmeaza sa apara in urmatoarele doua-trei saptamani in urma exercitiului, a mai tinut el sa mentioneze.