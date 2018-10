Incidentul a avut loc in comuna galateana Tudor Vladimirescu, iar explozia s-a produs in curtea casei in care traia victima.



"In urma exploziei, tanarul a suferit arsuri grave, de gradele 2 si 3, pe 50% din suprafata corpului. A fost adus la Galati, la Spitalul de Urgenta, in stare grava.

Prognosticul e rezervat. Este a doua victima, in numai cateva zile, arsa de la explozia cazanului cu tuica", a spus Mihai Polinschi, directorul Serviciului Judetean de Ambulanta, citat de stirileprotv.ro.