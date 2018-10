Dupa bolile cardiovasculare, cancerul ramane a doua mare amenintare la adresa sanatatii: la nivel global, se estimeaza ca la finalul acestui an, 18,1 milioane vor suferi de cancer, iar numarul deceselor va depasi 9 milioane. Cancerul de plamani este cel mai frecvent diagnosticat, cu un procent de 11,6 cumulat in randul femeilor si barbatilor. La femei, principalul tip de cancer diagnosticat este cel de san, iar la barbati cancerul de prostata. Medicii diagnosticheaza frecvent si cancere colorectale, gastrice sau hepatice. Astazi, medicina moderna este de neconceput fara tehnologie, iar diagnosticarile precoce si terapiile ghidate de aparate cresc sansele de depistare, respectiv tratare cu succes a cancerelor, chiar si in forma avansata. Una dintre tehnologiile recente care a revolutionat tratamentul tumorilor maligne este radioterapia ghidata prin rezonanta magnetica. Adica un aparat folosit pentru radioterapie care incorporeaza si tehnologia unui RMN.



“Noua tehnologie, care combina rezonanta magnetica in acceleratorul liniar, ne permite sa vizualizam foarte bine tumoarea in timpul tratamentului si sa o tratam cu mai multa precizie. Aceasta tehnologie ne permite sa abordam tumori care nu puteau fi tratate prin radioterapie, cum sunt cele localizate la nivelul pancreasului. Cu tehnologiile mai vechi, nu puteam livra o cantitate optima de radiatii catre pancreas din cauza tesuturilor sau organelor din jur. Dar cu aceasta tehnologie, putem aplica doze mai mari, datorita monitorizarii mult mai precise a zonei de tratat”, descrie radioterapia de varf Prof. Dr. Enis Ozyar, coordonatorul Departmentului de Radioterapie oncologica din cadrul Universitatii de Medicina ACIBADEM Mehmet Ali Aydınlar.

“Pana la aparitia radioterapiei ghidate prin rezonanta magnetica, foloseam planul initial de tratament pentru fiecare sedinta de radioterapie. Dar stim ca in zona abdomenului, a toracelui, tumorile si organele interne se misca, isi modifica pozitia, ceea ce facea pana acum radioterapia extrem de dificila. Acum, cu ajutorul rezonantei magnetice incorporate in accelerator, obtinem imaginea precisa a tumorii de fiecare data. Daca structurile tisulare critice si-au modificat pozitia, ajustam planul de tratament si aplicam tratamentul conform noilor pozitionari. Astfel, personalizam in functie de datele obtinute fiecare sedinta de tratament. Vorbim practic despre radioterapia adaptativa, e un algoritm foarte nou”, completeaza expertul in radioterapie.

“Inainte era nevoie de 30 de sedinte pentru unele tumori, acum putem aplica 5 fractiuni, adica 5 sedinte. Adica, perioada terapiei s-a redus de la 2 luni la 2 saptamani, un lucru extrem de benefic, in special pentru pacientii care vin din strainatate ca sa se trateze la noi. Principalele indicatii pentru acest tip de radioterapie ghidata prin rezonanta magnetica sunt cancerul de san (anumite tipuri si localizari), cancerul de plamani (anumite cazuri), cancer hepatic, metastazele hepatice, cancerul pancreatic, tumorile abdominale si tumorile de prostata”, spune Prof. Dr. Enis Ozyar.

Potrivit unui comunicat remis 9am, radioterapia este o componenta importanta in tratarea cancerului, iar rolul sau este acela de distrugere tumorile maligne prin emisia de radiatii. Una dintre principalele provocari ale specialistilor in radioterapie este aceea de a aplica fasciculul de radiatii cat mai precis, pentru a proteja tesuturile sanatoase si organele vitale din apropierea tumorilor maligne. Iar radioterapia ghidata prin rezonanta magnetica reuseste acest lucru. Prima oara, tehnologia a fost folosita in Statele Unite, in 2015. Acum, exista in lume doar 20 de aparate de acest tip cu ajutorul carora specialistii personalizeaza fiecare sedinta de tratament.Specialistii subliniaza un alt avantaj important al radioterapiei ghidate prin rezonanta magnetica: este vorba despre reducerea efectelor adverse si a numarul de sedinte de tratament.Expertul estimeaza ca, in urmatorii 10 ani, radioterapia ghidata prin rezonanta magnetica (MRIdian Linac) va fi folosita pe scara larga. Aceasta poate fi aplicata si copiilor si nu este conditionata de dimensiunea tumorilor. In Europa, radioterapia ghidata prin rezonanta magnetica se aplica in centre medicale din Germania, Italia, Olanda, Franta, Danemarca si in Spitalul ACIBADEM Maslak din Istanbul. Specialistii Organizatiei Mondiale a Sanatatii spun ca rata de supravietuire dupa cancer este mult mai mare in tarile dezvoltate, unde pacientii au acces la tratamente de ultima ora, cum este si radioterapia ghidata prin rezonanta magnetica.