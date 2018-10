"Pe DN13 (E60), kilometru 108+950, in localitatea Albesti, conducatorul unui autoturism Dacia Logan inmatriculat in judetul Alba, care circula dinspre Brasov spre Sighisoara (cetatean american), a adormit la volan si a patruns pe sens opus sub semiremorca unui autotractor, care circula din sens opus. Conducatorul auto a decedat", a aratat DRPD Brasov.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a anuntat ca la locul accidentului de la Albesti s-a deplasat Detasamentul Sighisoara cu Autospeciala cu Apa si Spuma, cu autospeciala de descarcerare si cu 10 subofiteri, informeaza jurnalul.ro.