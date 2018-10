Patriarhul Daniel a accentuat ca "in societatea de consum din zilele noastre, marcata tot mai mult de tendinte ideologice individualiste si secularizante, este necesara intensificarea cooperarii dintre Familie, Biserica si Scoala, pentru a promova valorile permanente si modelele autentice, care leaga intre ele generatiile trecute, prezente si viitoare".

"In acest efort comun de perfectionare a actului educational, profesorul de Religie trebuie sa se remarce prin discursul didactic, adaptat ascultatorilor sai, prin cunostintele sale permanent improspatate, dar si prin comportamentul autentic crestin. Aceasta pentru ca tinerii cauta, in Familie, in Biserica si in Scoala, modele care sa-i ajute sa discearna intre provocarile actuale si perspectivele de viitor. De aici reiese imensa responsabilitate si demnitate a celor care sunt profesori de Religie, marturisitori ai iubirii lui Dumnezeu pentru oameni si luminatori ai sufletelor copiilor si tinerilor. De aceea, exprimam aici multumirea si recunostinta noastra pentru lucrarea misionara pe care o desfasoara profesoarele si profesorii de Religie de pe tot cuprinsul Arhiepiscopiei Bucurestilor", a spus Patriarhul in deschiderea Consfatuirii profesorilor de Religie din Arhiepiscopia Bucurestilor, desfasurata, miercuri, in Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, scrie Agerpres.

Patriarhul a remarcat ca "imbucurator faptul ca, in pofida noilor reglementari legislative cu privire la ora de Religie, un numar foarte mare de elevi si parinti au ales sa primeasca o educatie crestina in scolile publice, fapt ce se datoreaza si profesorilor de Religie bine pregatiti si talentati in prezentarea temelor din programele scolare".

Patriarhul BOR apreciat ca "valorile educationale oferite de Biserica, prin educatia religioasa din scolile publice, trebuie sustinute si promovate de toate unitatile bisericesti, cu prioritate de parohii si de birourile de cateheza parohiala, mai ales in aceasta perioada de secularizare a societatii romanesti".

"De ce? Pentru ca aceste valori religios-morale reprezinta pentru tineri un reper spiritual esential si un liant existential intre toate cunostintele dobandite prin studiul celorlalte discipline; ele devin lumina spirituala pentru viata, chiar daca nu sunt imediat percepute ca atare. Intarirea legaturilor de parteneriat dintre Biserica si Scoala este azi un deziderat comun, deoarece actiunile comune ca exemple concrete sunt benefice pentru copii si tineri. In aceasta privinta, preotii de parohii sunt indemnati sa sprijine activitatea educationala a copiilor si tinerilor din parohiile lor, inclusiv prin asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea costurilor materialelor didactice pentru copiii proveniti din familii defavorizate", a mai spus patriarhul.

Patriarhul Daniel: Nu exista investitie mai mare pentru viitorul copiilor decat educatia sanatoasa

El a amintit ca in Arhiepiscopia Bucurestilor, pe baza parteneriatului incheiat cu unitatile de invatamant, exista o traditie ca, la inceput de an scolar, parohiile sa ajute cu rechizite si uniforme scolare, manuale, articole de imbracaminte si incaltaminte, mai ales pe elevii din familiile sarace sau defavorizate".

"Anul acesta, s-au implicat in aceasta lucrare 532 de parohii, care au oferit ajutoare financiare pentru 8.678 de beneficiari, suma totala investita pentru ajutorarea copiilor ridicandu-se la aproape jumatate de milion de lei (486.682 lei). De asemenea, toate seturile de fise de lucru pentru disciplina Religie la clasa 0 (pregatitoare) au fost asigurate copiilor din municipiul Bucuresti si judetele Ilfov si Prahova prin contributia financiara a parohiilor, care au transmis comenzile, centralizate prin protoierii, la Sectorul invatamant si activitati cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucurestilor, spre a le trimite acest material didactic tiparit la Tipografia Cartilor Bisericesti a Patriarhiei Romane", a informat patriarhul.

Patriarhul Daniel a exprimat "preocuparea permanenta a Bisericii de a sprijini si perfectiona predarea orei de Religie, ca fiind o valoroasa cooperare a Bisericii cu Scoala pentru binele poporului roman".

"Revigorarea catehezei parohiale si intensificarea misiunii profesorului de Religie sunt necesare pentru a oferi copiilor imaginea frumoasa a Scolii romanesti si pentru a reda profesorilor prestigiul si demnitatea sociala a profesiei de pedagog, iar parintilor increderea ca nu exista investitie mai mare pentru viitorul copiilor decat educatia sanatoasa, ancorata in valorile eterne ale credintei, cultivate si transmise in Familie, Scoala si Biserica", a adaugat patriarhul.