Pana acum, Uber a oferit pentru milioane de oameni tehnologia prin care pot sa comande o cursa la apasarea unui singur buton, pot urmari fiecare calatorie prin GPS si pot raporta orice problema 24/7 unei echipe de suport dedicate.

Potrivit unui comunicat remis 9am, prin introducerea noilor caracteristici de siguranta, compania isi propune sa creasca nivelul de siguranta al comunitatii Uber.Functiile care vor fi introduse in noul Kit de instrumente pentru siguranta a soferilor si utilizatorilor, cuprind:



„Pentru o aplicatie cu peste 15 milioane de curse zilnic, nu este nimic mai important decat siguranta pasagerilor, a soferilor si a curierilor. De-a lungul ultimului an, am lucrat la dezvoltarea unor produse inovative care sa sporeasca transparenta si sa ofere tuturor utilizatorilor un sentiment de siguranta. Introducerea optiunilor din noul Kit de instrumente pentru siguranta in Europa, Orientul Mijlociu si Africa este urmatorul pas in a ne asigura ca fiecare utilizator este conectat si in siguranta, oriunde s-ar afla”, spune Sachin Kansal, Uber’s Global Head of Safety Product