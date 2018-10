Banat. Pana in data de 20 octombrie, regimul termic va fi caracterizat de valori mai ridicate decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada, media temperaturii maxime fiind de 23 - 24 de grade. Ulterior acestei date, vremea va intra intr-un proces de racorire, astfel incat in zilele de 21 si 22 octombrie se vor inregistra temperaturi medii diurne de 18 - 19 grade, valori normale pentru a doua decada a lunii octombrie. Din data de 23 octombrie si pana la sfarsitul intervalului, maximele se vor situa sub cele climatologic specifice perioadei, in medie, in jurul valorii de 13 grade. In ceea ce priveste parcursul minimelor, acestea vor creste de la 6 - 7 grade, in medie la inceputul intervalului, spre medii in jurul a 9 grade in perioada 18 - 21 octombrie, apoi vor scadea treptat spre valori medii de 6 grade in data de 24 octombrie, dupa care regimul termic nocturn nu se va modifica semnificativ. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in intervalul 21 - 28 octombrie.



Crisana. In prima saptamana a intervalului de prognoza, vremea va fi frumoasa si calda, media temperaturii maxime fiind de 23 - 24 de grade. Din data de 20 octombrie, vremea se va raci treptat, astfel ca temperaturile maxime vor scadea de la valori medii de 22 - 23 de grade spre medii de 13 grade, in data de 24 octombrie. Ulterior acestei date si pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza, variatiile termice vor fi nesemnificative de la o zi la alta. Temperaturile minime vor creste de la 6 grade in medie, in primele zile ale intervalului, spre valori medii in jurul a 8 grade pana in data de 21 octombrie, dupa care vor scadea pana spre 4 grade in medie pana in 24 octombrie. Ploile isi vor face simtita prezenta mai ales in intervalul 21 - 28 octombrie.

Transilvania. In prima parte a intervalului de prognoza, regimul termic va fi caracterizat de valori mai ridicate decat in mod obisnuit, media temperaturii maxime situandu-se in jurul a 22 de grade. In perioada 21 - 24 octombrie, temperaturile maxime diurne vor scadea treptat pana spre o medie in jurul a 12 grade, valoare ce va caracteriza intervalul 25 - 28 octombrie. Minimele vor creste de la aproximativ doua grade in medie, in prima zi a intervalului, spre medii de 6 - 7 grade, in data de 21 octombrie, apoi vor scadea pana spre 3 - 4 grade in medie, in 23 octombrie. Ulterior, pana la finalul intervalului de prognoza, variatiile temperaturilor nocturne vor fi nesemnificative, urmand a se inregistra in medie valori in jurul a doua grade Celsius. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi in crestere incepand cu data de 19 octombrie, dar mai ales in perioada 23 - 28 octombrie.

Maramures. In primele zile ale intervalului, vremea va fi caracterizata de valori mai ridicate decat cele specifice perioadei, in medie urmand a se inregistra temperaturi maxime de 23 - 24 de grade, pana in data de 19 octombrie. Din 20 octombrie, vremea va intra intr-un proces de racire ce va determina scaderea temperaturii pana spre medii regionale ale maximelor de 16 grade, in data de 22 octombrie, apoi spre 12 grade, in data de 24 octombrie. Dupa aceasta data si pana la sfarsitul intervalului de referinta, variatiile vor fi nesemnificative, inregistrandu-se, in medie, maxime de 11 - 12 grade. Minimele vor creste pana spre valori, in medie regionala, in jurul a 7 grade in data de 21 octombrie, pornind de la medii de 4 - 5 grade, in prima zi a intervalului, apoi vor scadea treptat pana spre 3 - 4 grade, in medie, in data de 24 octombrie. Pana la finalul celei de-a doua saptamani, nu vor mai fi variatii notabile, media temperaturii nocturne situandu-se in jurul a 3 grade. In acelasi timp, probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in perioada 22 - 28 octombrie.

Moldova. In primele trei zile, vremea va fi calda, apoi va intra intr-un proces de racire ce va dura pana pe data de 23 octombrie. Ulterior, regimul termic diurn nu se va modifica semnificativ. In medie pe regiune, in perioada 15 - 17 octombrie, vor fi temperaturi maxime de 23 - 24 de grade, iar pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza, acestea vor scadea pana la 13 - 14 grade. Temperaturile minime vor fi, in general, in crestere pe parcursul primei saptamani cand vor avea valorii medii cuprinse intre 6 si 9 grade, dar vor scadea apoi spre 4 - 5 grade, in medie. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi in crestere incepand cu data de 19 octombrie, dar mai ales in perioada 23 - 28 octombrie.