Tocmai de aceea, suburbiile pot fi alternative foarte bune de locuit pentru cei care vor sa traiasca mai sanatos, departe de stres si poluare, dar in acelasi timp la o distanta rezonabila de locul lor de munca. In suburbii, viata e diferita si asta pentru ca nu vei intalni multe din problemele pe care le intampini la oras. Iata la ce beneficii te poti astepta daca te muti intr-o suburbie:

1. Mai multa natura

In Romania, conceptul de suburbie e unul relativ nou, pentru ca in perioada comunismului oamenii care munceau in orase traiau, de regula, la bloc. Acestea sunt de regula cartiere de case, situate in apropierea unui oras, cum e si cazul acestui complex rezidential in Targu Mures

Pentru cei care locuiesc in suburbii, distanta fata de oras nu este un inconvenient, ci mai degraba un avantaj. Asta pentru ca in afara orasului te poti bucura cu adevarat de copaci si verdeata, iar copiii se pot juca si pot explora in voie. Intr-o suburbie, impactul omului asupra mediului nu e la fel de puternic, iar natura e o parte integranta a peisajului cotidian.

2. Aer mai curat

Gradul de poluare din marile orase continua sa creasca pe masura ce tot mai multe automobile isi fac loc in trafic. Bineinteles, asta afecteaza foarte mult si calitatea aerului pe care il respiram si ne poate deteriora sanatatea. Conform Spare the Air , expunerea la poluare pe termen lung poate avea consecinte destul de severe asupra sanatatii: imbatranirea accelerata a plamanilor, diminuarea functiilor pulmonare, o speranta de viata scazuta si riscul aparitiei unor boli precum: astm, bronsita, emfizem sau chiar cancer.

Intr-o suburbie poluare nu mai este o problema. Intrucat in aceste comunitati nu exista industrie si nici trafic intens, aerul este mult mai curat, iar efectele noxelor nu se fac simtite. Aerul se pastreaza curat si datorita naturii care inconjoara aceste complexe rezidentiale si actioneaza ca un filtru de poluare; copacii, arbustii si plantele din imprejurimi scad nivelul de dioxid de carbon din atmosfera, inlocuindu-l cu oxigen.

3. Mai multa securitate

Intr-un oras multe lucruri se pot intampla. Scandalurile, infractiunile sau chiar actele de violenta nu sunt lucruri rare in unele cartiere din marile orase. Acest lucru nu se intampla insa si in suburbii. In cartierele rezidentiale se muta, de regula, familii si cupluri. Acestea sunt comunitati micute in care membrii se cunosc bine intre ei. Tocmai de aceea este mult mai dificil pentru un infractor sa-si faca aparitia intr-un astfel de cartier.

Totodata, faptul ca aceste complexe rezidentiale se afla in afara oraselor reprezinta un impediment in plus pentru prezenta delincventilor si asta pentru ca acestora le-ar fi mult mai greu sa scape in cazul in care ar fi surprinsi. Cu toate ca niciodata nu poti fi complet in siguranta, daca locuiesti intr-o suburbie riscurile pentru securitatea familiei si a bunurilor tale sunt mult mai mici decat ar fi vreodata intr-un oras.