Microbuzul scolar din comuna Motca a oprit in dreptul unei case, pentru ca unul dintre elevi sa coboare. Mama copilului a iesit sa il intampine, insa si-a lasat fetita de doi ani si jumatate langa poarta. Intr-o clipa de neatentie, ea a ajuns langa una din rotile din fata ale masinii, chiar in momentul in care aceasta pleca, scrie Digi24.

In urma alcooltestului, soferului i s-a descoperit o concentratie de 0,08 la mie in aerul expirat si este cercetat acum pentru ucidere din culpa.

In urma cu un an soferul microbuzului scolar a avut permisul suspendat pentru depasirea vitezei.