''Multi proprietari cred ca propriii lor caini stiu ce inseamna unele cuvinte, insa in realitate nu prea exista dovezi stiintifice care sa ateste acest lucru'', a notat intr-un comunicat Ashley Prichard de la departamentul de psihologie a Universitatii Emory din Statele Unite.

Inainte ca oamenii de stiinta sa scaneze creierele cainilor, ei i-au rugat pe proprietari sa le invete pe animale doua cuvinte noi, respectiv numele a doua jucarii, una de consistenta moale si cealalta din material mai dur.

Fiecare caine a fost considerat dresat in momentul in care aducea constant jucaria numita de proprietar si o lasa in urma pe cea care nu era mentionata, informeaza Agerpres.

In timp ce se afla in interiorul unui computer tomograf, fiecare caine si-a urmarit proprietarul care i-a aratat pe rand jucariile si a pronuntat numele asociat ei, dar si cuvinte fara sens.

Imaginile realizate asupra creierului animalelor au relevat o crestere a activitatii neuronale in momentul in care proprietarii rosteau cuvinte lipsite de sens.

Oamenii tind sa manifeste o crestere a activitatii neuronale cand reactioneaza la cuvinte pe care le cunosc.

Cainii invata repede cuvintele noi pentru a le face pe plac stapanilor lor

Descoperirea, publicata luni in jurnalul Frontiers in Neuroscience, dovedeste faptul ca in cazul cainilor efectul este invers.

''Ne-am asteptat sa observam la caini o discriminare neuronala intre cuvintele pe care le stiau si cele pe care nu le cunosteau'', a admis Prichard. "Surprinzator este faptul ca rezultatul este opus studiilor efectuate pe oameni, care prezinta in mod normal o activare neuronala semnificativa in cazul cuvintelor cunoscute in comparatie cu cele noi", a adaugat ea.

Cercetatorii estimeaza ca aceste patrupede sunt mai atente la cuvintele noi deoarece sunt dornice sa le faca pe plac proprietarilor lor.

In cazul unei jumatati dintre participantii canini, cresterea activitatii neuronale a fost localizata in cortexul parietal-temporal. Specialistii cred ca acesta este similar cu zona gyrus angularis din creierul uman responsabila de procesarea diferentelor lexicale.

Alti caini au prezentat o intensificare a activitatii neuronale in alte zone ale creierului, cum ar fi cortexul temporal stang, amigdala, nucleul caudat si talamus. Diverse rase pot procesa cuvintele in mod diferit, a relevat de asemenea studiul.

''Cainii pot prezenta capacitati si motivatii diferite pentru invatarea si intelegerea cuvintelor umane, insa par sa aiba o reprezentare neuronala a intelesului cuvintelor pe care le-au invatat, dincolo de nivelul inferior de raspuns pavlovian'', a declarat la randul sau Gregory Berns, neurocercetator la Universitatea Emory.

In timp ce actualul studiu sugereaza ca aceste animale sunt capabile sa proceseze cuvinte, cercetari efectuate anterior au dovedit ca pot fi foarte atente la stimuli vizuali si olfactivi.

''Cand oamenii doresc sa ii invete pe cainii lor noi trucuri ei utilizeaza de multe ori o comanda verbala pentru ca asta prefera oamenii. Din perspectiva cainelui, insa, o comanda vizuala ar fi mult mai eficienta, ajutandu-l pe caine sa invete mai rapid trucul'', a spus Prichard.