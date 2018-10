"Este foarte posibil ca in perioada urmatoare sa asistam la proteste publice tot mai multe, proteste pasnice, care este obligatoriu sa se desfasoare liber, fara o folosire abuziva a legislatiei in vigoare. De aceea, noi propunem o modificare a unui articol din legea adunarilor publice - Legea 61/1991 si ulterior vom purta dezbateri pentru inlocuirea acestei legi", a declarat Raluca Turcan la Parlament.

Ea a explicat ca decizia Inaltei Curtii de Casatie si Justitie privind legea adunarilor publice stipuleaza ca organizarea acestora trebuie declarata in prealabil autoritatilor.

"Practica autoritatilor intelege, de fapt, aceasta declarare prealabila ca o forma de autorizare de facto, ceea ce conduce la o interpretare abuziva a legii si la incalcarea libertatii de exprimare si a libertatii manifestarilor publice consacrate de articolul 39 din Constitutie. Legea 61/1991 are resorturi in perioada mineriadelor si contine numeroase prevederi care ne duc cu gandul la o perioada antidemocratica, in contradictie flagranta cu evolutia societatii romanesti. De aceea, se impune modificarea acestei legi si chiar o dezbatere ampla privind inlocuirea legii adunarilor publice", a punctat Turcan.

In opinia liberalilor, legea actuala poate sa devina o piedica reala in organizarea manifestatiilor publice, lucru care s-a vazut la momentul mitingului din 10 august.

"Dupa declararea prealabila a unui miting, este obligatia autoritatilor sa asigure conditii de securitate in desfasurarea acesteia. Interzicerea unei manifestatii nu mai trebuie sa apartina autoritatilor publice, care decid in mod arbitrar dupa bunul plac, ci singura autoritate care poate sa interzica un miting are trebui sa fie instanta de judecata", sustin liberalii.

Gabriel Andronache (PNL): Este necesara realizarea unei noi legi privind adunarile publice

Pe de alta parte, deputatul liberal Gabriel Andronache a precizat ca PNL propune ca prin derogare de la dispozitiile articolului 1, alineatul 2 in care se prevede autorizarea, o serie de manifestari publice, printre care si protestele politice, dar si cele care sunt acum definite in articolul 3 sa se poata desfasura fara o notificare prealabila.

"Facem o corelare in spiritul avut in vedere de legiuitor atunci cand a aprobat legea, insa textul a fost redactat prost, ceea ce a determinat Inalta Curte de Casatie si Justitie sa dea acea decizie de interpretare. Este insa dreptul legiuitorului, pentru ca Inalta Curte face aplicarea legii, nu legifereaza, deci este dreptul legiuitorului de a corecta legea astfel incat aceste proteste politice si alte tipuri de manifestari sa poata fi permisa fara o notificare prealabila. Este necesara realizarea unei noi legi privind adunarile publice, care sa garanteze dreptul de asociere asa cum este prevazut in Constitutia Romaniei", a spus Andronache.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, luni, un recurs in interesul legii si a stabilit ca exista obligatia de declarare prealabila a adunarilor publice atunci cand acestea se desfasoara in piete ori pe caile publice - drum public, parte carosabila si trotuar - sau in locuri situate in imediata vecinatate a sediilor ori imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat.