De cele mai multe ori, ne gandim la succes si la fericire ca la aspecte individuale, insa ele depind si de ceea ce se intampla in jurul nostru. Asa cum nu putem fi pe deplin fericiti daca suntem intr-o comunitate macinata de probleme grave, nici nu putem avea cu adevarat succes intr-un mediu care stagneaza. De altfel, asa cum spunea si Michelle Obama „Succesul nu este despre cati bani castigi. Este despre diferenta pe care o faci in viata oamenilor”, citeaza Medium.

Daca iti doresti, poti avea un impact pozitiv mai usor decat crezi. Iata ce ai putea sa faci ca sa contribui la dezvoltarea comunitatii tale:

1. Doneaza pentru o cauza buna

Uneori, cel mai eficient mod de a contribui la dezvoltarea comunitatii este sa ii sprijini pe cei care lucreaza deja la acest lucru. Pentru ca donatia sa fie cat mai bine folosita, e important sa alegi o cauza potrivita. Analizeaza problemele din comunitatea ta si opteaza pentru o problema reala, cu care rezonezi, fie ca e vorba de educatie, sanatate, probleme sociale, de mediu sau de altceva.

Bineinteles, nu doar cauza conteaza. E la fel de important cine implementeaza masurile pe care le sustii. Gaseste o organizatie cu experienta, in care poti avea incredere. Ca sa faci acest lucru, cel mai bine e sa te informezi cu privire la rezultatele pe care le-a avut organizatia in trecut. Spre exemplu, United Way a prevenit abandonul scolar pentru 7.499 de copii din medii dezavantajate in anul 2017.

2. Fa voluntariat

3. Cumpara local

4. Participa la evenimente

5. Doneaza sange

Ce metoda mai buna sa iti dezvolti comunitatea decat sa muncesti efectiv pentru asta? Ca sa ai un impact cat mai mare, nu fa voluntariat la intamplare. Foloseste-ti abilitatile, competentele si cunostintele ca sa ai rezultate cat mai bune si ca sa nu iti irosesti deloc timpul. Daca esti un om de cariera cu putin timp liber, nimeni nu iti spune sa petreci cateva ore la un centru de ingrijire al batranilor. Ai putea sa te implici, insa, ca mentor pentru tineri si sa oferi sfaturi profesionale. Ideea e sa folosesti ce stii tu sa faci mai bine ca sa poti sprijini mai eficient dezvoltarea comunitatii tale.Una din componentele esentiale ale dezvoltarii locale este cea economica, pe care o sprijini in mod direct atunci cand cumperi de la producatori si comercianti locali. Ca sa sprijini dezvoltarea economica locala, sprijina afacerile mici si mijlocii din zona in care locuiesti, potrivit One Family . Fie ca e vorba de magazine sau de produse locale, favorizeaza-le pe cat posibil. Iar atunci cand gasesti ceva pe placul tau, recomanda-l.Urmareste evenimentele din orasul tau si participa la cele care au un impact pozitiv. Poate doresti sa participi la un eveniment cu scop caritabil, la o expozitie de arta a tinerilor din zona ta sau la o actiune de informare cu privire la o problema. Și, de ce nu, in timp, poate chiar vei dori sa organizezi propriul eveniment.Dezvoltarea unei comunitati presupune si un anumit grad de siguranta si de protectie atunci cand vine vorba de sanatate. Se estimeaza ca, in decursul vietii, 60% din populatie va avea nevoie de sange, insa, in Romania, doar 2% doneaza, potrivit BIAP . Prin urmare, daca starea de sanatate iti permite, contribuie la sanatatea comunitatii tale si devino donator de sange.