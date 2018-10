Cazul familiei din Puscasi era cunoscut autoritatilor locale, insa acestea sustin ca nu dispun de resursele necesare pentru a veni in sprijinul tuturor familiilor nevoiase, din pricina faptului ca zona este foarte saraca. Tatal este bolnav, iar mama este cea care duce greul familiei. Singurele venituri sunt alocatiile copiilor si ajutorul social, un total de 800 de lei pe luna.

Din momentul in care cazul Roxanei a ajuns in atentia publicului, acesta starnit un val impresionant de solidaritate. Mai intai, patronul unui restaurant din Vaslui a indeplinit dorinta fetitei, donand familiei mai multe produse alimentare, printre care si cele dorite de aceasta. Si reprezentantii Episcopiei Husilor au trimis familiei mancare si i-au donat si o suma de bani. In final, Asociatia Casa Share din Iasi a anuntat ca va construi o casa familiei Roxanei.



"Asta inseamna pentru mine o Sarbatoare: sa nu lasi un copil flamand! Roxana vroia sa manance paine cu piure si biscuiti! O sa primeasca mai mult: o casa noua pana de Craciun. Asa il simt eu pe Dumnezeu in sufletul meu!! Luni (15 octombrie n.r.) sapam fundatia la Casa Share 19", a anuntat Bogdan Tanasa, cel care coordoneaza proiectul „Casa Share”, potrivit Adevarul.ro.