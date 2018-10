"Am cazut si, dupa parerea mea, am avut sansa cam de 50% s-o mierlesc. Azi e teoretic ziua mea de inmormantare, ca am picat vineri. La Sulina, la far, in timp ce fotografiam, cu mainile blocate, capul intins, nu mi-a placut poza, am vrut sa fac una mai de aproape. Si tot asa, mergand in orb, am agatat o bordura si am izbit in viteza asfaltul cu capul.

Viata e legata cu ata, deci capacitatea mea de supravietuire e miraculoasa si Dumnezeu generos, pentru azi trebuia sa fie ziua mea de inmormantare, ca vineri a fost accidentul, la Sulina. Daca era mai grav acolo intram in coma, ma transportau greu, ca transportul pe apa merge greu. Eh! Dumnezeu a tinut cu mine! Hai sa o iau ca avertisment. Deci mi-a mai dat ceva zile Dumnezeu, dar ce a omis este sa-mi spuna cate", a spus Bacalbasa, citat de adevarul.ro.