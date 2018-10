Cele mai recente concluzii stiintifice pe aceasta tema, prezentate in cadrul conferintei anuale a Societatii Americane de Anestezie (ASA), desfasurata in San Francisco (SUA) in perioada 13-17 octombrie, diferentiaza in premiera durerea postpartum de cea provocata de travaliu si nastere si o identifica drept cauza importanta a aparitiei depresiei postpartum.

Autorul principal al studiului, Jie Zhou, de la spitalul Brigham and Women's Hospital din Boston si profesor asistent de anestezie la Facultatea de Medicina Harvard, a prezentat in cadrul conferintei o analiza detaliata a procesului travaliului si a concluzionat ca depresia postpartum este cel mai probabil asociata cu durerea din perioada de dupa nastere si nu cu cea resimtita in timp ce copilul este adus pe lume.

''Modul de gestionare a durerii in travaliu a fost o preocupare a noastra timp de multi ani, insa durerea din timpul recuperarii dupa travaliu si nastere este deseori neglijata'', a declarat profesorul Zhou.

Echipa de cercetatori condusa de Jie Zhou a examinat scorurile de durere - resimtita de la inceputul perioadei de travaliu pana la nastere - raportate de 4.327 de femei aflate la prima sarcina, care au adus pe lume fiecare un singur copil, atat pe cale naturala cat si prin cezariana, in perioada 1 iunie 2015 - 31 decembrie 2017.

Oamenii de stiinta au identificat o asociere semnificativa intre depresia postpartum cu scorurile cele mai ridicate de durere postpartum, in special in randul grupului de femei care au nascut prin cezariana, scrie Agerpres.

Aproximativ una din noua femei care sufera de depresie postpartum se confrunta deseori cu simptome precum stare de tristete accentuata, nivel redus de nergie, anxietate, episoade de plans, iritabilitate si modificari ale tiparelor de somn si alimentatie, conform statisticilor Centrului de control si prevenire a bolilor (CDC) din Statele Unite.

Studiul realizat de Jie Zhou indica faptul ca depresia postpartum este mai des intalnita la femeile supraponderale si obeze, care sufera de ruptura perineala, au antecedente familiale de depresie, anxietate si dureri cronice sau au nascut copii cu o stare de sanatate precara.

''Cercetarea noastra sugereaza ca este nevoie sa ne concentram mai mult pe a ajuta proaspetele mamici sa-si gestioneze durerea dupa nastere'', a subliniat Jie Zhou.