Incidentul a avut loc in localitatea Brezoaele, din judetul Dambovita. Se pare ca baiatul a plecat din curtea casei si a vrut sa traverseze strada. Potrivit martorilor, chiar in acel moment, o masina care circula cu viteza l-a lovit in plin.

Soferul care a provocat accidentul, un barbat in varsta de 30 de ani, sustine ca nu avea viteza in momentul in care l-a lovit pe copil, insa martorii il contrazic.

Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa pe numele soferului si continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul, potrivit stirileprotv.ro.