Legatura dintre cei doi pinguini, Magic si Sphen, s-a inchegat inaintea sezonului de imperechere din 2018. La scurt timp, cei doi au inceput sa adune pietricele inghetate pentru amenajarea unui cuib, noteaza postul australian ABC.

Personalul de la acvariul Sea Life le-a oferit ulterior un ou artificial, iar dupa ce perechea de pinguini Gentoo a dovedit ca este capabila sa il ingrijeasca a primit un ou real.

''Au stiut imediat ce este acela si au inceput sa-l cloceasca'', a declarat pentru ABC Tish Hannan, supraveghetoare in cadrul departamentului pentru pinguini de la acvariul din Sydney.

Pinguinii Gentoo isi impart in mod echitabil responsabilitatile, atat cele parintesti cat si de hranire, astfel ca stilul lor de ingrijire a oului nu este cu mult diferit de cel al unui cuplu heterosexual, a precizat Hannan, potrivit Agerpres.



Exemplul celor doi nu este unic in gradinile zoologice din lume.

O carte pentru copii, ''And Tango Makes Three'', bazata pe o intamplare reala petrecuta la Central Park Zoo din New York unde doi pinguini de sex masculin au clocit impreuna un ou si au ingrijit puiul, a fost aclamata de unele voci pentru faptul ca prezenta structurile familiale netraditionale. Insa, s-a numarat printre unele carti retrase in acest an de pe rafturile bibliotecilor publice din Hong Kong in urma presiunii grupurilor contra persoanelor homosexuale, potrivit South China Morning Post.