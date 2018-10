Potrivit datelor preliminare ale cercetarii nationale realizate de iSense in perioada septembrie – octombrie 2018 pentru Liga Romana contra Reumatismului, in randul populatiei urbane active din Romania, utilizatoare de internet, cu varsta de peste 18 ani, medicul de familie joaca un rol important in diagnosticarea la timp si trimiterea catre medicul reumatolog, avand in vedere ca 66% dintre romanii din mediul urban sustin ca au fost in ultimele 12 luni la un control preventiv la medicul de familie.

Potrivit EULAR, bolile reumatice reprezinta una dintre cauzele principale ale dizabilitatilor fizice in randul populatiei active, generand importante costuri socio-economice - inclusiv pierderea productivitatii la locul de munca. In Romania, persoanele cu dizabillitati fizice ca urmare a bolilor reumatice ar putea contribui la forta de munca activa, in special in contextul actual al crizei fortei de munca, in conditiile in care ar putea avea acces la diagnostic si ingrijire de specialitate.



La nivel european, bolile reumatice nu afecteaza doar persoanele suferinde in mod direct, ci si familiile acestora, asupra carora se rasfrange o povara emotionala, cat si un cost semnificativ asociat ingrijirii si tratamentului.

Potrivit studiului citat, 65% dintre respondenti au afirmat ca nu au fost niciodata la medicul reumatolog, acestia considerand ca nu este necesar sau nu au avut probleme.



„Desi la nivelul perceptiei, fapt confirmat si de recenta cercetare, sunt considerate afectiuni ale batranilor, bolile reumatice afecteaza intr-o masura importanta populatia activa a tarii, tineri si chiar copii. Durerea de spate de tip inflamator afecteaza, cel mai frecvent, persoane cu varsta de pana in 40 de ani, in timp ce poliartrita debuteaza, cel mai adesea, la 40-45 de ani, existand chiar si pacienti mai tineri. Aproximativ 2.000 de copii sufera de artrita juvenila in Romania si exista, de asemenea, un procent important de populatie care, asa cum confirma si cercetarea, ar putea suferi de o boala reumatica fara sa fi mers vreodata la o consultatie de specialitate la medicul reumatolog. Toate aceste date sunt un indicator profund al impactului bolilor reumatice si musculo-scheletale la nivel socio-economic, despre care este inca insuficient cunoscut ca provoaca peste 50% din absenteismul de la locul de munca”, declara Conf. Dr. Catalin Codreanu, Presedinte, Liga Romana contra Reumatismului.

Potrivit aceleiasi cercetari, aproximativ 1 din 2 romani din mediul urban considera ca bolile reumatice se datoreaza expunerii la frig sau umiditate si batranetii. Durerea de spate de tip inflamator, una dintre afectiunile frecvente in categoria bolilor reumatice, a fost perceputa ca o boala cronica de catre doar 18% dintre respondenti, in timp ce majoritatea au afirmat ca o considera o boala obisnuita, care se amelioreaza in timp. Cu toate acestea, 77% dintre respondenti au afirmat ca au resimtit dureri de spate in ultimele 12 luni.

Cu prilejul initiativei globale de constientizare care marcheaza „Ziua Mondiala de Lupta impotriva Artritelor”, campania „Don’t Delay, Connect Today” face apel atat la intreaga comunitate medicala, cat si la persoanele direct afectate de boli reumatice si musculo-scheletale, pentru a imbunatati intelegerea acestor afectiuni.

Potrivit unui comunicat remis 9am, bolile reumatice si musculo-scheletale reprezinta o provocare la nivelul intregii lumi, fiind cea mai frecventa forma de afectiune cronica. Aproximativ 1,7 miliarde de persoane sufera de acest tip de boli la nivel global, cu o crestere de 45% in ultimii 20 de ani. Deoarece aceste afectiuni pot fi generatoare de handicap si duc adesea la pensionarea anticipata a pacientilor, bolile reumatice si musculo-scheletale au un profund impact socio-economic. Ele genereaza 50% din absenteismul de la locul de munca si aproximativ 60% din rata incapacitatii permanente de munca. Rata somajului in randul persoanelor cu boli reumatice si musculo-scheletale este de 3 ori mai mare decat cea a populatiei generale, reprezentand principala cauza de reducere a mobilitatii si a doua cauza de limitare a activitatii profesionale, dupa bolile cardio-vasculare.

Peste 200 de afectiuni sunt incluse in aceasta categorie de boli, iar peste 600.000 de persoane (3% din populatie) sufera de boli reumatice de tip inflamator in tara noastra.

Poliartrita reumatoida, spondilita anchilozanta si artropatia psoriazica sunt cele mai frecvent intalnite afectiuni reumatice de tip inflamator din Romania. Aproximativ 1% din populatia generala a Romaniei (200.000 persoane) este afectata de poliartrita reumatoida, care debuteaza de obicei in jurul varstei de 40-50 de ani si afecteaza de trei ori mai multe femei, decat barbati. Durerea de spate de tip inflamator, provocata cel mai adesea de boli reumatice inflamatorii precum spondilita anchilozanta, afecteaza aproximativ 1% din populatia adulta (cea mai mare parte dintre persoanele afectate fiind barbati) si debuteaza adesea inaintea varstei de 30 de ani. Desi la nivelul perceptiei sunt considerate afectiuni ale batranilor, prevalenta acestora crescand odata cu varsta, bolile reumatice afecteaza intr-o masura importanta populatia activa, tineri si chiar copii, in Romania existand aproximativ 2.000 de copii cu artrita juvenila.



Printre simptome se numara durerile articulare sau musculare persistente, oboseala, rigiditatea matinala si depresia. Fumatul, excesul ponderal, factorii genetici, ocupatii ce solicita articulatiile, infectiile si varsta inaintata sunt printre factorii ce cresc riscul de boli reumatice.

