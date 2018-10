"Schimbarea ar putea ascunde pregatirea terenului pentru un act normativ care ar putea sa intre curand in dezbaterea CES pentru aviz – o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea.

Daca pana la debarcarea PSD la guvernare in decembrie 2016 nu se vorbea frecvent despre CES, aceasta institutie s-a remarcat in ultimii 2 ani prin avizele nefavorabile sau cu observatii date la proiectele de lege ale Guvernului sau ale majoritatii PSD. Cei revocati de Viorica Dancila au transformat Consiliul Economic si Social intr-o institutie functionala, care si-a luat rolul in serios.

Membrii indepartati sunt cei care au insistat in sedintele CES sa primeasca din timp proiectele de lege si sa se respecte termenele procedurale pentru emiterea avizelor – CES are obligatia de a transmite avizul sau in termen de maxim 10 zile lucratoare de la primirea solicitarii (deci nu pe loc sau in cateva zile, pentru ca proiectele sunt analizate in comisiile de specialitate ale CES). S-au opus chiar zilele trecute cand au fost fortati sa se pronunte pe marginea legii pensiilor pe repede inainte sau cand au cerut ca proiectele ce ajung pe masa CES de la Guvern sa fie deja insotite de toate avizele (adica ministerele sa nu mai poata face modificari la proiecte dupa ce primesc avizul de la CES).



«Nu stim daca, procedural, in cazul acestei „schimbari” au fost urmati toti pasii. Pentru ca mandatul acestor membri CES nu inceteaza la termen (mandat de 4 ani, numirea fiind facuta in 2015), mandatul acestora inceteaza in anumite conditii, si anume ca urmare a unei solicitari de revocare a prim-ministrului, care devine efectiva de la data inregistrarii sale la CES (cf. art. 29 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare si functionare al CES). Astazi vedem doar o decizie care inlocuieste anexa cu membrii societatii civile la decizia de numire din 2015 cu o alta anexa, la o propunere a Ministrului muncii inregistrata ca adresa in iunie 2018 la Cabinetul prim-ministrului. Solicit premierului Dancila si presedintelui CES Iacob Baciu sa faca publice aceste documente – solicitarea de revocare facuta de catre prim-ministru si data inregistrarii sale la CES, asa cum prevad legea si regulamentul de functionare ale institutiei», a declarat senatoarea USR Florina Presada", se arata intr-un comunicat USR.